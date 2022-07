Matrimonio e desideri, la serie tv: dal 15 luglio disponibile in streaming su Netflix

Condividi su

La serie tv Matrimonio e desideri racconta le vicende di una donna che vuole sfruttare un’agenzia matrimoniale per vendicarsi della subdola amante dell’ex marito. Nata in Corea del Sud, viene distribuita per la prima volta in Italia, da venerdì 15 luglio, dalla piattaforma streaming Netflix.

Matrimonio e desideri, la serie tv – trama

Matrimonio e desideri è una serie tv sudcoreana, distribuita per la prima volta in Italia dalla piattaforma streaming Netflix. Si tratta di un genere drammatico e si snoda in otto episodi. E’ una serie che ruota attorno alle società di informazioni matrimoniali dedicata ai super ricchi.

Racconta la storia di Seo Hye-seung che ha perso tutto in un istante dopo aver vissuto come casalinga della classe media a Gangnam. Si riunisce con l’uomo che le ha stravolto la vita alla Rex, che è una società di informazioni matrimoniali per la classe superiore. La protagonista partecipa dunque alla corsa dei desideri per ottenere la sua vendetta. La serie tv Matrimonio e desideri è una satira sulla società coreana che racconta ciò che viene considerato come il mercato del matrimonio.

Si concentra infatti sul desiderio delle persone di migliorare sposandosi o risposandosi nelle società di grande prestigio. E’ diretta da Kim Jung-min e scritta da Lee Geun-yeong. La serie tv Matrimonio e desideri è la produzione dell’originale Remarriage & Desires, ed è prodotta da Image9 Communications e Tiger Studio. L’attrice che interpreta il ruolo della protagonista è Kim Hee-seon.

Il cast della serie tv

Il cast della serie tv Matrimonio e desideri è composto da Kim Hee-sun, che interpreta il ruolo di Seo Hye-seung, una casalinga della classe medio-alta di Gangnam. Lee Hyun-wook, è invece Lee Hyeong-joo, ovvero un dirigente di una società di venture capital. Jung Yoo-jin interpreta il ruolo di Jin Yoo-hee, un avvocato di una grande società, che ha il desiderio di passare ad una classe superiore.

Cha Ji-yeon interpreta Choi Yoo-seon, una rappresentante di Rex, ovvero la compagnia matrimoniale professionale di alto livello del paese. E poi Park Hoon è invece Choi Yoo-sun. Quest’ultimo è un professore che ha un conflitto con Choi Yoo-seon per via di un’enorme fortuna di suo padre.

Matrimonio e desideri è una serie attualmente in corso, ed è al momento composta da una stagione di otto episodi. E’ uscita per la prima volta in Corea del Sud, paese di origine, il 15 luglio del 2022 e verrà distribuita in Italia lo stesso giorno sulla piattaforma streaming di Netflix.