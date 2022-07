Virgin River 4 serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone dal 20 luglio la serie tv dal titolo Virgin River 4. Si tratta di un prodotto di genere horror con atmosfere di fantascienza.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022. La quarta stagione della serie è composta in totale da dodici episodi, ognuno della durata di 44 minuti circa.

Virgin River 4 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gail Harvey, Martin Wood e Monika Mitchell. Protagonisti principali sono Melinda Monroe e Jack Sheridan interpretati rispettivamente da Alexandra Breckenridge e Martin Henderson. Nel cast anche Colin Lawrence nel ruolo di John “Preacher” Middleton.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver e location limitrofe nel territorio della Columbia Britannica.

La produzione è della Reel World Management in collaborazione con Netflix e DBC Sound.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

Virgin River 4 – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama racconta la storia di Melinda Monroe che va a lavorare come infermiera in un remoto paese della California chiamato Virgin River.

Melinda pensa che sia il posto perfetto per ricominciare una nuova vita e lasciarsi alle spalle tutti ricordi dolorosi. Tuttavia scopre che vivere in quella città non è poi semplice come credeva.

Nella stagione attuale nonostante non sappia se il padre del suo bambino sia Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Melinda Monroe inizia la sua nuova vita con un senso di grande ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno finalmente sta per realizzarsi.

Mentre Jack la incoraggia, il dubbio sulla paternità continua a tormentarla. La situazione diventa ancora più complicata perché arriva un nuovo e affascinante medico che vuole stabilizzarsi a Virgin River e mettere su famiglia.

Intanto Hope è ancora in via di guarigione dopo l’incidente d’auto e gli effetti psicologici sulla sua salute del trauma cerebrale. Purtroppo ci saranno conseguenze molto gravi per lei.

Spoiler

Brie è determinata a provare l’innocenza dell’uomo che ama. Eppure, suo malgrado, si ritrova coinvolta in una relazione più stretta con Mike. Pericolosamente vicina alla rete criminale di Calvin, la giovane deve stare molto attenta alla sua incolumità.

Virgin River 4: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Virgin River 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Alexandra Breckenridge : Melinda Monroe

: Melinda Monroe Martin Henderson : Jack Sheridan

: Jack Sheridan Colin Lawrence : John “Preacher” Middleton

: John “Preacher” Middleton Jenny Cooper : Joey Barnes

: Joey Barnes Lauren Hammersley : Charmaine Roberts

: Charmaine Roberts Annette O’Toole : Hope McCrea

: Hope McCrea Tim Matheson : Vernon “Doc” Mullins

: Vernon “Doc” Mullins Benjamin Hollingsworth : Don Brady

: Don Brady Grayson Gurnsey : Ricky

: Ricky Sarah Dugdale : Lizzie

: Lizzie Zibby Allen : Brie Sheridan

: Brie Sheridan Marco Grazzini: Mike Valenzuela