Stasera in tv martedì 19 luglio 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 19 luglio 2022. Su Raitre, l’attualità con Filorosso, programma condotto da Giorgio Zanchini. Su Canale 5, il film commedia Mamma o papà? con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Stasera in tv martedì 19 luglio 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il programma musicale Dalla strada al palco. Un cappello contenente un premio del valore di 10.000 euro verrà consegnato stasera da Nek all’artista con il maggior numero di voti. I 15 finalisti si esibiscono per l’ultima volta con la band di Enrico Melozzi; tra quelli che hanno ottenuto il maggior gradimento del pubblico, il pianista Davide Martello.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Filorosso. Propone una carrellata degli argomenti d’attualità che stanno catalizzando l’interesse dell’opinione pubblica: è questo l’obiettivo del programma condotto da Giorgio Zanchini con la partecipazione di Roberta Rei. Tra i temi del momento, la preoccupante ripresa dei contagi Covid e l’emergenza siccità.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Italia 1, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live. La rassegna musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri approda in Salento, a Gallipoli. Tra gli artisti che si alternano questa sera sul palco troviamo Mr. Rain, Big Boy, LDA (Luca D’Alessio), Giordana Angi, Bianca Atzei, Federico Rossi, Malika Ayane, Dani Faiv, Albe, Riki, Blind, Cioffi e Irama.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. David Parenzo e Concita De Gregorio aprono il primo dei due appuntamenti settimanali in prima serata. Sotto i riflettori l’ormai consueto punto sulla situazione del conflitto in Ucraina e la polemica della politica italiana.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento crociera. Il capitano Flavio Montrucchio accoglie i single sulla nave, accompagnandoli per una crociera nel Mediterraneo. La prima ad imbarcarsi è Aurora, seguita da Loris, Hirtia e Haemon, Lina e Milena.

I film di questa sera martedì 19 luglio 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2012, di Alberto Negrin, Paolo Borsellino – I 57 giorni. Capaci, 23 maggio 1992: in un terrificante attentato mafioso perdono la vita Giovanni Falcone, sua moglie e la scorta. Paolo Borsellino (Luca Zingaretti), amico e collega della vittima, continua a lavorare ma sa che lo attende la stessa sorte: verrà ucciso il 19 luglio, appena 57 giorni dopo Falcone.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 1996, di Paul Verhoeven, Starship Troopers – Fanteria dello spazio, con Casper Van Dien. Giganteschi insetti extraterrestri attaccano la Terra. Johnny Rico e altri giovani coraggiosi si arruolano nella fanteria dello spazio, il corpo speciale che dovrà salvare l’umanità.

Su Rai 5, alle 21.15, il film biografico del 2017, di Danny Strong, Rebel in the Rye, con Zoey Deutch, Nicholas Hoult. La storia dello scrittore J.D. Salinger. Nel 1939 si iscrive a un corso di scrittura alla Columbia University, dove conosce Oona O’Neil, con la quale intreccia una relazione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Ryan Fleck e Anna Boden, Mississippi Grind, con Ryan Reynolds, Ben Mendelsohn. Gerry è un giocatore di poker logorato da diversi problemi. Per recuperare ciò che ha perso, si mette in viaggio con Curtis, che condivide con lui la passione per il gioco, verso New Orleans.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Riccardo Milani, Mamma o papà? con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Dopo 15 anni di matrimonio, Valeria (Paola Cortellesi) e Nicola (Antonio Albanese) stanno per divorziare. Entrambi hanno accettato un lavoro lontano da casa. Quindi inizia una guerra senza esclusione di colpi per chi dovrà avere la custodia dei loro tre figli: nessuno dei due li vuole.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 2018, di Roar Uthaug, Tomb Raider, con Alicia Vikander, Walton Goggins. Lara Croft, figlia di un uomo d’affari di cui non si sa più nulla da anni, scopre che l’uomo era un grande appassionato di archeologia. La donna decide allora di mettersi sulle sue tracce.

NOve – La5 – Cine34

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2006, di Richard Donner, Solo 2 ore, con Bruce Willis, David Morse. Depresso e con problemi di alcolismo, il detective Mosley sembra ormai finito. Ma per proteggere un testimone dai suoi colleghi corrotti, ritroverà la grinta e la voglia di reagire.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Ry Russo-Young, Prima di domani, con Zoey Deutch, Erica Tremblay. L’adolescente Sam si trova costretta a rivivere costantemente il suo ultimo giorno sulla Terra, terminato con un tragico incidente d’auto. Farà di tutto per cambiare il corso degli eventi.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1986, di Luca Verdone, 7 chili in 7 giorni, con Renato Pozzetto, Carlo Verdone. Silvano e Alfio, laureati in medicina, aprono una clinica per persone che devono perdere peso. Ma i loro metodi esasperanti porteranno ben presto i pazienti a ribellarsi.

Stasera in tv martedì 19 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2018, di Andrew Niccol, Anon, con Amanda Seyfried. In un futuro prossimo non esistono più privacy o anonimato. Ma Sal Frieland, nel tentativo di risolvere una serie di omicidi senza colpevole, s’imbatte in una donna che sovverte ogni regola del sistema.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musical del 2021, di Stephen Chbosky, Caro Evan Hansen, con Julianne Moore, Ben Platt. Evan è uno studente di liceo affetto da un disturbo d’ansia sociale. In seguito al suicidio di un amico, il ragazzo racconta una bugia che innesca una spirale di conseguenze impreviste.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la misteriosa scomparsa del fratello Max, uno scienziato entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì vivrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Bob Odenkirk, Io sono nessuno, con Bob Odenkirk, Aleksey Serebryako. Un violento episodio scatena in Hutch Mansell, marito trascurato e papà sottovalutato, una rabbia a lungo repressa: scoprirà abilità letali portando alla luce oscuri segreti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Andrew Niccol, Good Kill, con Ethan Hawke, Fatima El Bahraouy. La vera storia di Tommy Egan, pilota di caccia che si trova costretto a rivoluzionare le sue abitudini, quando inizia a guidare aeromobili a pilotaggio remoto, noti come droni.