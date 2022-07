Terra Amara anticipazioni episodi dal 18 al 22 luglio 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Terra amara in onda su Canale 5 per la settimana 18-22 luglio 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la soap prende il posto di Brave and Beautiful.

Terra amara 18-22 luglio 2022 – anticipazioni

Hunkar liquida il ricattatore Veli, temendo che tornerà a bussare cassa. Intanto ricompensa Gaffur con del denaro per comprare dei terreni messi in vendita, e lui ne gioisce con Saniye nonostante si fosse impegnato a non dirle niente. Zuleyha e Demir tornano dal viaggio di nozze, e lei si precipita a chiedere a Gulten se Yilmaz le ha scritto. Yilmaz però è controllato da Cedvet, il Direttore della prigione a sua volta controllato da Hunkar; e le sue lettere vengono bruciate nel momento in cui Hunkar lo abbandona al suo destino di condannato a morte. Sospetti e veleni girano intorno alla gravidanza di Zuleyha, e non tutti credono che sia incinta di Demir. Demir capisce che la ragazza non è felice, e in una drammatica sequenza glielo chiede più volte.

Terra amara trama episodio 19 luglio

Gulten scopre che Yilmaz verrà condannato a morte e lo riferisce a Zuleyha, che si sente tradita rispetto alle promesse fatte da Hunkar e Demir. Per questa ragione la ragazza decide di abbandonare di nascosto la tenuta per raggiungere Yilmaz ad Istanbul. Quindi trova in Sabahattin un alleato, e con il suo aiuto riesce a fuggire nella notte. Nel frattempo, Hunkar, sta facendo il possibile perché Yilmaz venga condannato, ostacolando la sua richiesta di ricorso in appello. Nel mentre, in carcere, Yilmaz studia un piano di evasione con l’aiuto dell’amico Suleyman, il quale alla fine dell’episodio lo accoltella. Cosa che probabilmente fa parte del piano di evasione.

Trama episodio 20 luglio

Yilmaz è ferito, portato in ospedale, vuole tentare la fuga, ma ha poco tempo per un piano, dal momento che recupera in fretta e sta per essere dimesso. Hunkar comunica a Demir della fuga di Zuleyha. Demir va su tutte le furie, soprattutto quando sua nonna dice che doveva andare a Istanbul con Zuleyha. Demir chiede alla madre di scoprire chi ha aiutato la moglie e va a cercarla. Zuleyha raggiunge il carcere per andare da Yilmaz, dove invece troverà il marito. Demir, a conoscenza del vero rapporto tra i due, davanti alle sue insistenze per rivedere l’amato, la schiaffeggia e la porta via. A Istanbul in attesa del volo, durante il pranzo, Zuleyha supplica Demir di lasciarle vedere suo “fratello”. Lui glielo vieta e si mostra cinico e spietato, soprattutto quando scopre che la moglie si è tolta la fede.

Terra amara trama episodio 21 luglio

Yilmaz, con la scusa di dover andare in bagno, riesce a evadere da una finestra dell’ospedale in cui si trova. Demir viene informato dell’accaduto da un comandante, per cui si precipita da lui e lo esorta a trovare e arrestare Yilmaz quanto prima. Questa scena viene vista dall’amico Cengaver, che si chiede cosa gli stia nascondendo Demir. Intanto, alla villa arriva un mobile giradischi, regalo per Zuleyha da parte di Demir.

L’invidia suscitata da questo gesto plateale porta Sermin a dare ascolto all’amica Fusun e andare da una signora che le vende un preparato di erbe usato per abortire. Sermin è intenzionata a darlo a Zuleyha e lo aggiunge a un crème caramel, che però viene mangiato da un ignaro Sabahattin. Il medico si sente male e, quando viene a sapere dalla moglie qual era il suo intento, decide di raccontare tutto a Demir, poi desiste e si fa accompagnare in ospedale, dove gli viene fatta una lavanda gastrica.

Trama episodio 22 luglio

Yilmaz è stato riconsegnato alla giustizia e Hunkar dona a Gaffur una grossa somma di denaro per averle salvato la vita. Gulten, che ha visto i due trascinare il corpo inerme di Yilmaz, si convince che i soldi siano la ricompensa per aver ucciso il suo amato. In preda alla collera e al dolore, si scaglia contro il fratello, il quale reagisce schiaffeggiandola. L’assenza di Gulten nella villa desta i sospetti di Zuleyha che si reca in casa della ragazza per avere informazioni su Yilmaz, ma non ottiene le risposte che cerca.

Terra amara 18-22 luglio 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Terra amara e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hilal Altınbilek : Züleyha

: Züleyha Uğur Güneş : Yılmaz Akkaya

: Yılmaz Akkaya Sibel Taşçıoğlu : Şermin Yaman

: Şermin Yaman Bülent Polat : Gaffur Taşkın

: Gaffur Taşkın Aras Şenol : Çetin Ciğerci

: Çetin Ciğerci Serpil Tamur : Azize Saraçoğlu

: Azize Saraçoğlu Yeliz Doğramacılar : Füsun

: Füsun Selin Yeninci : Saniye Taşkın

: Saniye Taşkın Selin Genç : Gülten Taşkın

: Gülten Taşkın Polen Emre : Fadik Kaya

: Fadik Kaya Mustafa Açılan : Veli

: Veli Murat Ünalmış : Demir Yaman

: Demir Yaman Furkan Palalı : Fikret Fekeli

: Fikret Fekeli Vahide Perçin : Hünkar Yaman

: Hünkar Yaman Kerem Alışık : Ali Rahmet Fekeli

: Ali Rahmet Fekeli Melike İpek Yalova : Müjgan Hekimoğlu

: Müjgan Hekimoğlu Nazan Kesal : Sevda Çağlayan

