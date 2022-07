Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 18 al 22 luglio 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 18-22 luglio 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 18-22 luglio 2022 – anticipazioni

Il medico afferma che la morte di Agustina è stata causata da uno scambio dei farmaci che ha assunto e Carmen, grazie all’aiuto di una delle cameriere, capisce che la responsabile potrebbe essere Patricia. Tirso ha mille problemi e discute con Julia che quindi decide di far organizzare l’inaugurazione della sua bottega alla madre, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso.

Un altro domani trama episodio 19 luglio

Nel presente, Tirso ed Elena cercano disperatamente la ricevuta del pagamento dell’assicurazione, per poter riaprire l’albergo. Julia scoprirà che sua madre l’ha sottratta a Tirso di proposito e, dover aver cacciato di casa Diana in malo modo, la porta all’amico. Julia continua a essere indecisa, non sa se invitare oppure no Sergio alla festa d’inaugurazione della bottega. Nel passato, Carmen, furiosa, accusa in pubblico Patricia di essere un’assassina, di aver ucciso la sua tata. Purtroppo suo padre non le crede.

Trama episodio 20 luglio

Julia è alle prese con i preparativi per la festa che sta organizzando per la sua bottega; vorrebbe essere felice, perché un nuovo capitolo della sua vita sta per iniziare, ma l’idea che Sergio e Diana non saranno presenti ai festeggiamenti, le lascia un po’ di amaro in bocca. Tirso, vedendola star male, decide perciò di intromettersi e prendere in mano la situazione. Intanto, per il paese, si è sparsa la voce di una possibile relazione tra Maria e Cloe, e gli abitanti cominciano a prenderle in giro. In Guinea, intanto, Carmen cerca in tutti i modi di far parlare Sibebi e confessare ciò che ha visto la notte prima che Agustina morisse. Ma Sibebi è spaventata e ha paura che possano esserci delle ritorsioni. Ma Carmen è determinata a far venire a galla la verità.

Un altro domani trama episodio 21 luglio

Julia inaugura il suo laboratorio con una grande festa. Sergio, su suggerimento di Diana, cerca di riconquistare Julia. Carmen si rifiuta di partecipare al funerale di Agustina a causa della presenza di Patricia, ritenuta dalla stessa Carmen l’assassina della sua tata. Sibebi viene costretta da Patricia ad addossarsi la morte di Agustina.

Trama episodio 22 luglio

Quando finalmente le cose iniziavano a mettersi meglio per Julia, Sergio torna nella sua vita: dice di essere in crisi e ha pensato di fermarsi un po’ di tempo in paese per ritrovare se stesso. Tirso è convinto che sia tutta una messinscena per riavvicinarsi a Julia, proprio adesso che si stava avvicinando all’albergatore. Nel frattempo, Maria si rifiuta di denunciare gli atti di bullismo omofobo a cui è sottoposta, nonostante le insistenze di Elena, che è preoccupata per la figlia. In Africa, Carmen lascia la casa di suo padre, ma chiede in cambio a Patricia di smettere di intromettersi nella produzione di mobili. Senza sapere dove andare, Carmen trova in Victor un alleato, e si stabilisce a casa dei Vèlez de Guevara. Intanto, Inès continua ad aiutare Alicia ad avvicinarsi ad Angel.

Un altro domani 18-22 luglio 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés