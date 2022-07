La strada del silenzio seconda puntata – trama, cast, finale

Canale 5 propone oggi la seconda puntata della serie tv La strada del silenzio che racconta la storia di un rapimento plurimo. Si tratta di un prodotto di genere thriller di produzione greca. L’anno di realizzazione è il 2021 e gli episodi complessivi sono tredici.

La regia della serie è affidata a Vardis Marinakis. Protagonisti principali sono Thalia Karouzou e Nasos Economidis interpretati rispettivamente da Penelope Tsilika e Dimitris Lalos. Nel cast anche Antōnīs Kafetzopoulos nel ruolo di Spyros Karouzos.

Le riprese della serie tv si sono svolte in Grecia. In particolare sono state coinvolte le città di Eleusi e la capitale Atene.

La produzione è della Filmiki Etairia in collaborazione con Mega Channel. Il titolo originale è Siopilos dromos.

La strada del silenzio seconda puntata – trama

Il riscatto – A quattro giorni dal rapimento dei bambini, continua la logorante attesa delle famiglie. Il dramma collettivo pesa sulle singole situazioni personali e sulla vita di coppia. Thalea incaricata delle trattative, mette a dura prova la fiducia di Nasos. I genitori sono sempre di più dell’idea di pagare il riscatto chiedendo di abbassare la richiesta, ma non tutti sono d’accordo, soprattutto la polizia. Nasos conosce le dinamiche di un sequestro, e deve riuscire a impedire che le singole famiglie prendano l’iniziativa per salvare i loro bambini

Le colpe dei padri – Orpheus viene interrogato e trattenuto dalla polizia, quando torna a casa riceve numerosi messaggi minatori e Spyros cerca di evitarlo. Perciò una notte decide di fuggire, ma il padre di uno dei bambini rapiti lo riconosce e lo aggredisce. Nasos riceve pressioni dai suoi superiori che lo spingono a tenere lontana Thalea dalle negoziazioni: lei vorrebbe partire e tornare a Salonicco, ma Nasos cerca di convincerla a restare. Al covo dei i rapitori, Savas riesce a rimuovere la grata di un condotto di ventilazione, e Aristea si offre volontaria per tentare di scappare. I rapitori però si accorgono che qualcosa non quadra: durante una colluttazione Savas viene colpito da un colpo d’arma da fuoco.

La strada del silenzio – Un omicidio sconvolge la comunità di Vathi in Attica. La responsabilità di quanto accaduto è principalmente della polizia, perché a 23 giorni dalla scomparsa dei bambini le indagini sono ancora in alto mare. Nasos subisce pressioni dai suoi superiori per escludere Thalea dai colloqui e raggiungere un accordo con i rapitori. Durante una veglia, i genitori cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica e di fare pressione sulla polizia. La doppia vita di Athena viene resa pubblica, e allo stesso tempo l’ideatore del rapimento comincia a scoprire le sue carte.