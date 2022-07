Chicago MED puntate del 22 luglio: i medici sospettano che una loro paziente sia stata rapita da piccola

Condividi su

Venerdì 22 luglio, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di tre nuove puntate di Chicago MED. La serie, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, è giunta alla sesta stagione. Mediaset ha scelto di trasmettere, ogni settimana, tre episodi. Questi saranno visibili anche in streaming su Mediaset Play.

Chicago MED 22 luglio, il primo episodio

Il primo episodio di Chicago MED in onda il 22 luglio si intitola Quando tutto è cambiato. A inizio puntata il pubblico scopre che gli operatori sanitari dell’ospedale sono costretti a combattere contro la pandemia da Covid-19. In particolare, Choi, Lanik e April sono in primi linea contro il virus.

Nel Gaffney Chicago Medical Center, però, non ci si occupa solo di Covid. Ed è così che Will è costretto ad affrontare una nuova ricaduta di Hannah. Quest’ultima, infatti, è andata in overdose. Il dottor Charles, invece, è da poco guarito dal Covid-19 e deve affrontare i sensi di colpa della figlia. Quest’ultima si reputa colpevole per aver contagiato involontariamente il padre. Crockett e Natalie, infine, si occupano di una ragazza che soffre di leucemia.

Chicago MED 22 luglio, la seconda puntata

La seconda puntata di Chicago MED del 22 luglio ha come titolo Nascoste ma perfettamente visibili. Nell’episodio hanno un ruolo importante le conseguenze psicologiche che ha avuto il Covid-19 sugli operatori sanitari. A causa della pandemia, infatti, Lanik sceglie di dimettersi da responsabile di medicina interna. Nella struttura, di conseguenza, parte la ricerca del sostituto, che però non renderà felice l’intero ospedale.

Nel secondo episodio di Chicago MED del 22 luglio, poi, è protagonista anche Will. Il medico, infatti, è chiamato a prendersi cura di un paziente vittima di un incidente stradale. Quest’ultimo, in particolare, mostra in tutto il corpo delle sacche d’aria che destano più di qualche preoccupazione in Will. April, invece, combatte contro le ingiustizie causate dalla pandemia, mentre Crockett deve occuparsi di una paziente speciale: l’ex moglie del dottor Charles.

La strada verso casa è il titolo dell’ultimo appuntamento

Chicago MED del 22 luglio si conclude con il terzo e ultimo episodio dal titolo La strada verso casa. La direttrice sanitaria Goodwin è costretta a modificare la struttura del Goffney Chicago Medical Center. Tale scelta è resa necessaria a causa della chiusura di un’altra struttura a causa del Covid-19. April lascia il reparto dedicato al virus e torna a lavorare alle urgenze.

Nell’ultimo appuntamento del 22 luglio di Chicago MED, poi, Maggie e Will scelgono di entrare in un programma per un nuovo farmaco contro le cardiopatie. A tal proposito, i due medici prendono in cura un degente con problemi cardiaci, ma i medici devono scontrarsi con la figlia. Quest’ultima, infatti, si oppone alla scelta di testare il farmaco sul padre. April ed Ethan, invece, si occupano di una ragazza che sembra non avere un’identità. Perciò, i due medici iniziano a credere che la pazienta possa essere stata rapita quando era piccola.