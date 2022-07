Formula 1 GP Francia, la programmazione tv: la gara in diretta anche su TV8

Condividi su

Venerdì 22 luglio prenderà il via il week-end di corsa del GP di Francia di Formula 1. Il Gran Premio sarà il 12esimo in calendario per il mondiale 2022. Il circuito nel quale si correrà sarà il Paul Ricard, nella località di Le Castellet.

Formula 1 GP Francia, gli appuntamenti del venerdì

Come detto, gli appuntamenti con il GP di Francia di Formula 1 inizieranno il 22 luglio. In questa data, a partire dalle ore 14:00, i piloti scenderanno in pista per correre la prima sessione di prove libere. Alle ore 17:00 le monoposto replicheranno l’appuntamento, disputando la seconda libera.

Come di consueto, la messa in onda delle due sessioni sarà un’esclusiva di Sky Sport. Sull’emittente satellitare, le prime due prove libere del GP di Francia di Formula 1 andranno in onda, in diretta, su Sky Sport F1 (canale 207). Gli appuntamenti, poi, saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 2013). Il commento sarà curato da Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Formula 1 GP Francia, la qualifica del sabato in diretta su TV8

Il GP di Francia di Formula 1 continuerà sabato 23 luglio. La giornata si aprirà alle ore 13:00, quando si disputerà la terza ed ultima sessione di prove libere. Tale appuntamento, esattamente come quelli del giorno prima, sarà visibile solo su Sky, che dunque garantirà la trasmissione in diretta e in esclusiva. Anche la terza libera sarà trasmessa sui canali 201, 207 e 214 e, alla cabina di commento, ci saranno Vanzini, Chinchero e Marc Genè.

Il sabato del GP di Francia di Formula 1 proseguirà a partire dalle ore 16:00. In tale orario, infatti, scatterà il via della qualifica. Una sessione, questa, sempre fondamentale per il destino della gara della domenica. Lo scorso anno fu Max Verstappen ad andare in pole e, anche in questa edizione del Gran Premio, il pilota vorrà ripetersi. La sessione sarà visibile, in diretta, sia su Sky (sugli stessi canali delle libere) che su TV8. Vanzini-Chinchero-Genè cureranno il commento. Le qualifiche saranno precedute e seguite da alcuni approfondimenti condotti da Federica Masolin, Davide Valsecchi, Roberto Chinchero e Matteo Bobbi.

La gara

Infine, il GP di Francia di Formula 1 terminerà nella giornata di domenica 24 luglio. Dalle ore 15:00, infatti, si accenderanno i semafori verdi del via alla gara. Questa sarà trasmessa su Sky e su TV8 e sarà commentata dal trio Vanzini, Chinchero e Genè.

Sia in chiaro che a pagamento, la gara sarà preceduta, dalle ore 14:00, da Paddock Live Gara. Federica Masolin e Davide Valsecchi, in tale spazio, analizzeranno la gara che si andrà a correre da lì a poco. Dalle 17:00, invece, prenderà il via Paddock Live Post Gara, dove si commenterà ciò che sarà accaduto in pista e si raccoglieranno le dichiarazioni dei protagonisti.