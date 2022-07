Ascolti Tv giovedì 21 luglio 2022, Don Matteo 13.8%, Se Mi Vuoi Bene 12.5%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 21 luglio 2022. Don Matteo continua a vincere nel prime time anche in replica. In crescita Zona Bianca. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 21 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 12 ha registrato 1.868.000 telespettatori con 13.8% Su Rai 2 Il Mio Amico Jeff è visto da 731.000 spettatori con 5.3% Per Rai 3 Carmen-La Grande Opera all’Arena di Verona 524.000 con 4.2% Su Canale 5 Se Mi Vuoi Bene 1.657.000 spettatori con 12.5% Su Rete 4 Zona Bianca 1.120.000 spettatori con 9l.6% Per Italia 1 FBI: Most Wanted 1.023.000 spettatori con 7.1%. Su La 7 In Onda – Prima Serata 1.113.000 spettatori con 7.3%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti 302.000 spettatori con 2.1%. Per NOVE La leggenda di un amore – Cinderella 369.000 spettatori con 2.8%.

La fascia preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 1.942.000 con 20.8%. Reazione a Catena 3.048.000 con 26.8%. Su Rai 2 Hawaii Five O 446.000 con 4.2%. Blue Bloods 647.000 con 4.9%. Per Rai 3 TGR 1.701.000 con 13.9%. Blob 557.000 con 4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.136.000 con 12.7%. Avanti un Altro 1.535.000 con 13.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 758.000 spettatori con 5.45%. Per Italia 1 CSI Miami 443.000 telespettatori con 3.4% Su La 7 TGLA7 Speciale 366.000 spettatori con 3.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 239.000 telespettatori con 1.9%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 216.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 21 luglio 2022, l’access prime time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.477.000 spettatori con 16.1%. Su Rai 2 Tg2 Post è visto da 1.047.000 persone con 6.7% Per Rai 3 Viaggio in Italia 715.000 con 4.9%. Un Posto al Sole 1.261.000 con 8.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.387.000 spettatori con 15.6%. Su Rete 4 Controcorrente 930.000 con 6.3%, 1.121.000 con 7.2%. Per Italia 1 NCIS ha registrato 1.064.000 spettatori con 7%. Su La 7 In Onda è visto da 1.208.000 persone con 7.8%. Su Tv8 Celebrity Chef 356.000 spettatori con 2.4% . Per NOVE Deal with It – Stai al Gioco 262.000 con 1.7%.

Daytime mattutino

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 818.000 con 14.4%. Camper 1.298.000 con 13.1% Su Rai 2 La Nave dei Sogni è visto da 421.000 persone con 5.8% Per Rai 3 Agorà Estate 255.000 con 6%. Agorà Estate Extra 220.000 con 4.7%. Su Canale 5 Morning News 719.000 con 16.9%, 620.000 con 15.3% . Forum 1.108.000 telespettatori con 15.8% Su Rete 4 Rizzoli & Isles 107.000 spettatori con 2.6%. Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 800.000 spettatori con 6.8%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 423.000 con 7.8%, 615.000 con 6.3%

Ascolti Tv giovedì 21 luglio 2022, day time pomeridiano

Su Rai 1 Sei Sorelle ha registrato 801.000 telespettatori con 9.6% Su Rai 2 Tour de France 996.000 – 11.3%, 1.604.000 – 19.1%. Per Rai 3 Overland 421.000 con 5%. Geo Magazine 725.000 con 8.7% Su Canale 5 Un altro Domani 1.560.000 con 17.3%. Terra Amara 1.642.000 con 19.4% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 580.000 spettatori con 5.9% Per Italia 1 I Griffin 455.000 con 4.9%. Lethal Weapon 268.000 con 3.2%. Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 218.000 spettatori con 2.5%

Ascolti Tv giovedì 21 luglio 2022, seconda serata

Su Rai 1 La Mafia Uccide Solo d’Estate è stato seguito visto da 416.000 persone con 7.5% Su Rai 2 Chasing Mavericks 267.000 con 4.5%. L’Atletica Leggera 64.000 con 2.6% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 258.000 spettatori con 5.3% Su Canale 5 Tg5 Notte 540.000 spettatori con 8.3%. Su Rete 4 Belle al Bar è visto da 167.000 persone con 5.2%. Per Italia 1 Law and Order: Unità Speciale 526.000 con 5.4%). Law and Order: Organized Crime 437.000 con 7.9%.