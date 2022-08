Mina Settembre 2, in autunno su Rai 1 in onda le nuove puntate: Marisa Laurito tra gli ingressi nel cast

Condividi su

Mina Settembre 2 è tra i titoli più attesi nella stagione televisiva Rai 2022-2023. La serie è andata in onda per la prima volta lo scorso anno e ha ottenuto ottimi dati di ascolto. Le dodici puntate della prima stagione, infatti, hanno ottenuto una media di 6 milioni di telespettatori, con una share pari a circa il 25%.

Mina Settembre 2 Rai 1, a maggio sono iniziate le riprese della nuova puntata

Le puntate di Mina Settembre 2 andranno in onda su Rai 1 e saranno visibili anche in streaming tramite l’applicazione Rai Play. La TV di Stato ha reso noto che le puntate saranno disponibili a partire dal prossimo 25 settembre. Le riprese sono partite a metà maggio e sono attualmente in fase di conclusione.

La location degli episodi di Mina Settembre 2 sarà nuovamente Napoli. Qui, infatti, si è svolta anche tutta la prima stagione. La direzione del prodotto seriale è ancora una volta curata dalla regista Tiziana Aristarco. Le vicende narrate, invece, saranno tratte dai racconti dell’autore Maurizio De Giovanni. Rai Fiction, con Italian International Film, curano la produzione della fiction.

Mina Settembre 2, le anticipazioni sulla trama

Per quanto riguarda la trama, la protagonista sarà sempre Mina Settembre. Questa, interpretata da Serena Rossi, è un’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare situato nel centro di Napoli. Nella scorsa stagione, Mina ha divorziato dal marito, il magistrato Claudio De Carolis. A causa di questo è costretta ad andare a vivere insieme alla mamma Olga, molto oppressiva.

A fornire novità sulla trama di Mina Settembre 2 è proprio Serena Rossi. Quest’ultima, infatti, ha svelato che nelle nuove puntate terrà un corso di educazione sessuale a dei ragazzini delle scuole medie. Inoltre, con la sua attività nel consultorio, Mina affiancherà numerosi personaggi dalle problematiche decisamente attuali. Infine, dal punto di vista sentimentale, la protagonista sarà costretta a scegliere uno tra Domenico e Claudio.

Le novità del cast

Le novità più importanti di Mina Settembre 2, in onda il 25 settembre su Rai 1, saranno rappresentate dal cast. Tra i nuovi protagonisti della fiction, infatti, ci sarà Marisa Laurito. L’attrice interpreterà il personaggio di Zia Rosa. Per Marisa Laurito l’avventura rappresenta il suo ritorno in una produzione seriale televisiva.

Tra i nuovi ingressi, poi, ci sarà Antonia Liskova, che darà il volto a un’analista. L’attrice non è un volto nuovo in Rai, dove in passato ha recitato in titoli importanti come La porta rossa e Nero a metà. Tra gli attori confermati dalla prima stagione, invece, ci saranno Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, interpreti rispettivamente di Domenico Gambardella e Claudio De Carolis.