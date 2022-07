Sei sorelle: le trame degli episodi dal 25 al 29 luglio 2022

Miguel non si tira indietro nel momento in cui è necessario discutere con Joaquín per difendere Celia. Lo fa anche violentemente: quello che è giusto è giusto.

Don Ricardo è tornato a Casa Silva poco prima della morte di Don Fernando con l’intento di ottenere la sua parte delle quote dell’azienda di famiglia. La situazione è cambiata velocemente, con la prematura dipartita del padre delle ragazze, ma ciò che è rimasto intatto è il desiderio di Don Ricardo. Assetato di potere e determinato a ottenere quello per cui è riapparso dopo tanto tempo, decide di giocare in modo scorretto. Corrompe una persona che lavora all’interno della fabbrica in modo da avere così informazioni che potrebbero essere preziose per i suoi loschi intenti. Tuttavia, i magheggi di Ricardo non sono destinati a restare nell’ombra. Salvador scopre l’identità della persona che ragguaglia lo zio delle sei sorelle sugli affari interni della fabbrica.

Quella di Fernando non è l’unica morte improvvisa. Anche la dipartita di un pianista dell’Ambigù è scioccante e ha delle conseguenze. In questo caso si tratta della rappresentazione de La Bella Margarita. Le esibizioni sono interrotte.

La zia Adolfina muove i suoi fili per fare in modo che le ragazze Silva si avvicinino a Don Ricardo. Cosa ne ricava? In questo contesto sembra che nessuno faccia niente per nulla.