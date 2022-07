Chicago MED 29 luglio, anticipazioni e trame: Auggie peggiora e ha bisogno di un trapianto di fegato

Condividi su

Venerdì 29 luglio, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di tre nuove puntate di Chicago MED. La serie è creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ed è prodotta dalla NBC. I prossimi episodi, come di consueto, sono visibili anche in streaming tramite l’applicazione Mediaset Play.

Chicago MED 29 luglio, il primo episodio

La prima puntata di Chicago MED del 29 luglio si intitola Compromessi a fin di bene. I medici del Gaffney Chicago Medical Center si ritrovano costretti, ancora una volta, a misurarsi con le complicazioni causate dal Covid-19. In particolare, a causa dei rigidi protocolli, Ethan si trova in una situazione di difficoltà. Quest’ultimo, insieme a Charles, si deve poi occupare di un chirurgo plastico, svenuto mentre si stava asportando un lipoma.

Will, durante l’episodio di Chicago MED del 29 luglio, trova degli ostacoli con il programma di sperimentazione del farmaco contro le cardiopatie. Auggie, bimbo adottato da Maggie e Ben, deve invece fare i conti con la malattia degenerativa al fegato: le sue condizioni, infatti, peggiorano. Infine, Crockett e Nathalie rischiano il licenziamento pur di tentare di salvare una paziente.

Chicago MED 29 luglio, la seconda puntata

Il secondo appuntamento ha come titolo Quando vincono le emozioni. Nell’episodio torna Noah Sexton, che insieme a Ethan e Crockett cerca di curare una coppia di anziani feriti dopo una fuga di gas. Il caso, presto, si rivela molto diverso da quello che si credeva inizialmente, rischiando di compromettere per sempre la carriera del dottor Sexton.

Tra il dottor Charles e l’ex moglie Susan, intanto, si intensifica la battaglia legale: materia dello scontro è la loro figlia Anna. Will, con l’aiuto di April, ha delle importanti novità sul suo programma di sperimentazione. Infine, al Chicago MED arrivano i primi vaccini contro il Covid-19.

L’ultimo episodio

La terza puntata di Chicago MED del 29 luglio si intitola Ora non posso affrontarlo. Il protagonista è il dottor Choi che si occupa di un paziente che, da anni, manifesta forti dolori al viso e alla testa. Nessun medico è mai riuscito a diagnosticargli una patologia. Charles, invece, scopre un segreto di Anna che, nel frattempo, è costretta a sottoporsi a delle cure ospedaliere.

Auggie, nel terzo e ultimo episodio di Chicago MED del 29 luglio, continua a peggiorare. Il bimbo necessita di un trapianto urgente di fegato ma Maggie non è riuscita a trovare alcun familiare per analizzare l’eventuale compatibilità. Non appena si manifesta una speranza, però, emerge un ulteriore problema: non avendo familiari noti, Auggie non può ricevere delle autorizzazioni che potrebbero salvargli la vita.