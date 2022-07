Stasera in tv sabato 30 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 30 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Quarto appuntamento condotto da Antonella Clerici con le Blind Audition della seconda stagione. I coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti continuano a scegliere i componenti delle loro squadre. Rivediamo, tra gli atri, Barbara Errico, che interpreta “Canto (anche se sono stonato)” di Lelio Luttazzi.

Su Raitre, invece, alle 21.20, serata di prosa con La fabbrica del mondo. Nell’ultima puntata, intitolata “Antenati & Figli”, Marco Paolini e Telmo Pievani parlano del rapporto tra evoluzione del genere umano e tecnologia. Poi nello spazio surreale di Marta Cuscunà, i corvi meccanici parlano di carne sintetica e di inquinamento prodotto dagli allevamenti bovini.

Su Rai 5, alle 21.15, opera lirica: Edipo Re. La messinscena classica ed elegante dell’Edipo Re di Sofocle proposta dal regista canadese Robert Carsen, all’esordio al Teatro Greco di Siracusa. Edipo è Giovanni Sartori, Giocasta è interpretata da Maddalena Crippa, Tiresia da Graziano Piazza.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Aldo Montano è il personaggio sportivo ospite della quarta puntata condotta da Gerry Scotti. La sua famiglia detiene il record per il maggior numero di generazioni a vincere una medaglia olimpica nella scherma. Questa sera Montano, bendato, proverà a tagliare a metà alcune angurie.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il talk show Seconda vita. Gabriele Parpiglia ascolta le storie di Ivanhoe Spalluto, giovane papà single diventato famoso per un video su Tik Tok girato con il suo piccolo Jasper, e Matteo Cambi, fondatore del marchio di abbigliamento Guru.

I film di questa sera sabato 30 luglio 2022

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 2004, di Michael Mann, Collateral, con Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo. Un killer, arrivato a Los Angeles con un elenco di cinque persone da uccidere, costringe un tassista a fargli da guida. Ma i ruoli di vittima e carnefice si confonderanno.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film di fantascienza del 2005, di Michael Bay, The Island, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson. 2019. Dopo un disastro ecologico che ha devastato la Terra, Lincoln e Jordan scoprono di essere cloni di uomini ricchi, ai quali forniranno gli organi in caso di bisogno.

Su Cine34, alle 21.00, il film poliziesco del 1976, di Umberto Lenzi, Roma a mano armata, con Maurizio Merli. Il commissario Tanzi viene confinato in ufficio per aver malmenato un indiziato. Presto però dovrà tornare in azione per sgominare una banda di spacciatori che terrorizza la città.

Stasera in tv sabato 30 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di L. Toland Krieger, Adaline – L’eterna giovinezza, con Blake Lively. Dopo un misterioso incidente d’auto, la giovane Adaline smette di invecchiare e ha sempre 29 anni. La donna, nel tempo, riscoprirà l’amore grazie all’affascinante Ellis.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 1966, di Michelangelo Antonioni, Blow-Up, con David Hemmings. Londra. In un parco, il fotografo Thomas immortala le effusioni tra due innamorati. Dopo aver sviluppato la pellicola, si rende conto, però, di un particolare inquietante.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di G. Chadha, Blinded by the light, con Vivelk Kaira, Aaron Phagura. Javed, giovane britannico di origini pakistane, affronta l’intolleranza tradizionalista del padre e il razzismo grazie alla poesia. Ma un giorno scopre la musica di Bruce Springsteen.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di Alan Taylor, Terminator Genisys, con Arnold Schwarzenegger. Anno 2029. Il sergente Reese viene inviato nel 1984 per proteggere Sarah Connor e impedire che venga attivato Skynet. Durante il “viaggio”, Reese acquisisce nuove informazioni.