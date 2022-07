Linea Blu 30 luglio: Donatella Bianchi tra balene e delfini

Condividi su

Nuova puntata di Linea Blu in onda sabato 30 luglio. Alla conduzione Donatella Bianchi, affiancata da Fabio Gallo. L’appuntamento è, come di consueto, alle ore 14:00 su Rai 1 al termine del Telegiornale. La trasmissione è già tornata da qualche settimana nella sua collocazione originaria dopo la fine della trasmissione Dedicato, condotta da Serena Autieri.

Sette giorni fa la conduttrice era in Costa Smeralda, all’arcipelago della Maddalena. Oggi invece dedica la puntata alle creature marine che vivono nei nostri mari, in particolare balene, delfini e tartarughe.

Linea Blu 30 luglio, balene e delfini

Nella puntata di sabato 30 luglio Donatella Bianchi si occupa delle balene e delfini che nuotano nei nostri mari, dal Mediterraneo e all’Adriatico.

Tra le specie più abituali di balene che è possibile ammirare sono la Balenottera comune, il Capodoglio e il Globicefalo. Si nutrono principalmente di plancton, krill, piccoli pesci e crostacei. Per quanto riguarda i delfini, oltre al Delfino Comune si possono incontrare anche la Stenella striata, lo Zifio e il Tursiope. La loro nutrizione è invece a base di pesce, piccoli crostacei e calamari.

E’ possibile avvistare i delfini principalmente in alcune aree specifiche. Tra queste al Santuario Pelagos, area marina protetta che comprende la Liguria e il Principato di Monaco, all’isola di Montecristo, in Toscana. E ancora a Kalamos, piccola isola della Grecia nel Mar Ionio, e a La Valletta, capitale di Malta. In queste zone infatti si è registrato il più alto tasso di densità.

Linea Blu, le tartarughe

Linea Blu nella puntata in onda il 30 luglio punta l’attenzione anche sulle tartarughe marine. Le Tartarughe Caretta Caretta in particolare scelgono le nostre coste sabbiose per deporre le uova che depositano in buche scavate da loro. Generalmente le uova si schiudono dopo circa 60 giorni dalla loro deposizione. Alla nascita le piccole tartarughe sono lunghe circa 5 cm per poi raggiungere tra i 80 e i 140 cm da adulte.

Donatella Bianchi però si occupa anche delle altre creature del mare, tra invertebrati, pesci e polipi che gradualmente costruiscono i coralli. I polipi, alla base del loro corpo molle, vi è un scheletro formato da uno scheletro di carbonato di calcio che ha la funzione di protezione e sostegno. Questi molluschi arricchiscono i nostri fondali marini con i coralli che sono costituiti da colori formidabili.

Flora e fauna marine danno così vita ad un mondo acquatico suggestivo ed affascinante, una meta attrattiva per gli amanti soprattutto delle immersioni subacquee.

Questa settimana Fabio Gallo si sposta tra il Lazio e la Sardegna per altri incontri meravigliosi ed inaspettati.