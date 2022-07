Formula 1 GP Ungheria, date e orari degli appuntamenti: dove vedere la gara su Sky e TV8

Condividi su

Da venerdì 29 luglio ha preso il via il week-end del GP di Ungheria di Formula 1. L’appuntamento è per il tredicesimo del mondiale che, fino ad ora, ha le Red Bull e le Ferrari grandi protagoniste. La scuderia di Maranello, in particolare, è reduce da alcuni brutti errori che rischiano di compromettere la corsa al titolo. Tutti gli appuntamenti del fine settimana saranno visibili anche in streaming su Now TV e sull’applicazione Sky Go.

Formula 1 GP Ungheria, le prove libere del venerdì

Come detto, il GP di Formula 1 di Ungheria è partito venerdì 29 luglio. In tale data, infatti, le monoposto sono scese sul circuito dell’Hungaroring per correre le prime due sessioni di prove libere. La prima si è svolta dalle ore 14:00, mentre la seconda dalle 17:00.

Gli appuntamenti del GP di Ungheria di Formula 1 del venerdì sono stati visibili, in diretta ed esclusiva, solo su Sky. L’emittente satellitare, infatti, ha trasmesso le prove libere su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213). Il commento è stato a cura di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. Non era previsto alcun passaggio televisivo in chiaro, con TV8 che, come di consueto, sarà coinvolta solo per le qualifiche e la gara.

Gli appuntamenti del sabato

Il week end di Formula 1 del GP di Ungheria proseguirà nella giornata di sabato 30 luglio. Dalle ore 13:00, infatti, partirà la terza e ultima sessione di prove libere. L’appuntamento andrà in onda sui canali 201, 207 e 213 di Sky. Il commento sarà curato dai già citati Vanzini e Chinchero, ai quali si aggiungerà l’ex pilota Marc Gené.

Dalle ore 16:00 il fine settimana entrerà nel vivo con le qualifiche. Le monoposto, infatti, scenderanno in pista nel tentativo di ottenere il miglior piazzamento nella griglia di partenza della gara della domenica. L’appuntamento sarà visibile in diretta solo su Sky. TV8, invece, trasmetterà la differita della sessione, in programmazione dalle 18:30. Sia sull’emittente pay che in chiaro, le qualifiche saranno commentate da Vanzini, Chinchero e Gené.

Formula 1 GP Ungheria, la gara della domenica

Domenica 31 luglio terminerà il week-end di Formula 1 del GP di Ungheria. In tale giornata, infatti, si correrà la gara. I semafori diventeranno verdi dalle ore 15:00 e la diretta, così come è accaduto con la qualifica, sarà un’esclusiva Sky.

Su TV8, invece, il gran premio prenderà il via dalle 18:00. Il commento della gara sarà curato dai già citati Vanzini, Chinchero e Gené. A loro si aggiungerà Matteo Bobbi. L’appuntamento sarà preceduto e seguito da Paddock Live, programma di approfondimento curato da Federica Masolin e Davide Valsecchi.