Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dall’1 al 5 agosto 2022

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 1-5 agosto 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 1-5 agosto 2022 – anticipazioni

Patricia porge le sue scuse a Carmen e le offre di tornare a casa. Carmen, a sua volta, porge le sue scuse a Patricia ma decide di restare ancora alcuni giorni dai Vèlez de Guevara per riordinare le sue idee. Julia chiede a Tirso di aiutarla nella preparazione del concorso, ma lui, in un primo momento si rifiuta e organizza addirittura le scommesse pro e contro la riuscita di Julia. Elena prega Cloe di riparlare con Maria per convincerla a non lasciare il paese per andare a vivere con suo padre a Siviglia. Mabale ascolta involontariamente Maria e Kiros mentre si danno un appuntamento in piazza e dissuade il ragazzo dal farlo.

Un altro domani trama episodio 2 agosto

Julia non desiste dal proposito di difendere il titolo di Robledillo come uno dei borghi più belli della Spagna, nonostante alcuni abitanti del paese, tra cui Tirso, non siano molto fiduciosi. Julia conta su Sergio per poter raggiungere il suo obiettivo, anche se i due hanno visioni molto differenti su come partecipare al concorso. In bottega, le controversie tra Maria e Cloe hanno ripercussioni sul lavoro e mettono a rischio un ordine importante. A Rio Muni, Carmen prende le distanze da Kiros dopo che lui non si è presentato al loro appuntamento, e la tensione tra i due è evidente. Victor tenta di conquistare Carmen, ma nessun’altra donna lo aveva mai rifiutato con tanta fermezza, e si sente perso. Nel frattempo, Alicia è convinta che Angel le chiederà di ufficializzare la loro relazione alla festa per l’anniversario del Rio Club.

Trama episodio 3 agosto

Mentre Julia e Tirso organizzano dei festeggiamenti per il paese, Sergio capisce una volta per tutte di essere di troppo e pensa di allontanarsi dal paese e da Julia. Durante l’anniversario del Rio club, Ines ha uno scontro verbale con Angel che la tratta con molto distacco. Al contrario Carmen sembra aver abbassato le difese nei confronti di Victor che però, durante i festeggiamenti al Rio club, fa un incontro decisamente inaspettato.

Un altro domani trama episodio 4 agosto

È arrivato il giorno della visita del tecnico per il conferimento del titolo di “uno dei paesi più belli di Spagna”, e Julia è nervosa, ma preparata. Tuttavia, dovrà fare una scelta inaspettata tra aiutare due amici, che hanno entrambi bisogno di lei nello stesso momento. Nel passato, Carmen si mostra comprensiva con Victor, dopo lo scandalo, il quale sembra particolarmente colpito dal suo atteggiamento. Che sia l’inizio di una storia d’amore fra i due?

Trama episodio 5 agosto

Victor propone a Carmen di fidanzarsi ufficialmente, ma lei gli chiede del tempo per riflettere. Francisco deve ancora vedersela con i suoi problemi finanziari e con le minacce di Mateo, il capo dei trasportatori, che vuole più soldi. E, una sera, un uomo aggredisce Carmen in fabbrica… Angel è ancora innamorato di Ines, ma esce con Alicia e la giovane, innamorata, s’illude di essere ricambiata. Il lavoro in bottega pare finalmente procedere tranquillo, ma Diana si presenta a casa di Julia per passare qualche giorno con lei e controllare le cose in bottega, dando fastidio a tutti. Soprattutto a Julia, che è anche in collera con Tirso e ha ancora Sergio che le ronza intorno. Maria, intanto, fa pace con Cloe.

Un altro domani 1-5 agosto 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés