Terra Amara anticipazioni episodi dall’8 al 12 agosto 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Terra amara in onda su Canale 5 per la settimana 8-12 agosto 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la soap ha preso il posto di Brave and Beautiful.

Terra amara 8-12 agosto 2022 – anticipazioni

Il rapporto padre figlio tra Yilmaz e Fekeli si consolida e quest’ultimo prende a cuore la causa del protagonista. Demir riceve un documento che dimostra che il terreno a cui è interessato è di proprietà di Yilmaz e in lui sorgono i primi sospetti sul fatto che l’uomo potrebbe essere protetto da qualcuno di potente. Fadik rivela a Saniye di aver visto Gulten e Sabahattin insieme. Nella tenuta, gli uomini di Gaffur sono in allerta, ma nonostante ciò, Azize, in stato confusionale, porta il piccolo Adnan a fare una passeggiata, dimenticandosi la carrozzina in un campo. Non si hanno più notizie del bambino e cresce il sospetto che possa essere stato rapito. Zuleyha si dispera e Demir setaccia la zona insieme a Cengaver, iniziando dal villaggio di baracche, ma si rivela una pista sbagliata.

Terra amara trama episodio 9 agosto

In seguito alla scomparsa del figlio di Demir, la tenuta è nel caos. Quando Yilmaz viene a conoscenza della notizia, si attiva per ritrovare il bambino. Nazire gli confida i suoi sospetti e lo aiuta a ritrovare Adnan. Anche Demir cerca suo figlio disperatamente e aggredisce il pastore Fevzi, ma l’intervento dell’amico Cengaver evita il peggio. Dopo aver riabbracciato Adnan, Zuleyha affronta il marito per capire se la loro famiglia è in pericolo, ma Demir la rassicura, senza svelarle niente. Rustem, padre di Muslum, si spegne e questo lutto inasprisce i rapporti tra la famiglia Yaman e i braccianti, i quali considerano Demir responsabile della morte di Rustem. Hunkar affronta il figlio per fargli capire gli errori commessi e durante la discussione risolvono il mistero del rapimento, grazie a un commento della “nonnina”.

Trama episodio 10 agosto

Yilmaz, ricco grazie all’adozione di Fekeli, che lo fa padrone di una industria tessile, distribuisce beni alle baracche, e si fa paladino dei braccianti contro Demir. Si sparge la voce del ritorno di Yilmaz, che tutti stentano a credere si sia arricchito, fin quando lo stesso Demir prende coscienza di avere di fronte un potente nemico. Gulten gioisce del successo di Yilmaz, mentre Zuleyha, anche se ignara, sospetta qualcosa. Sermin e Fusun parlano di Veli, dei suoi dissapori con Demir e del carattere violento e prevaricatore suo, e di sua madre. Fadik, fraintendendo quanto ha visto, accusa Gulten di un rapporto sentimentale con Sabahattin. Hunkar, toccata sul presunto rapimento del nipote rimprovera a una signora che le fa visita che suo figlio abbia distrutto il proprio matrimonio per via di un rapporto extraconiugale.

Terra amara trama episodio 11 agosto

Demir scopre che Yilmaz è aiutato da Fekeli. Yilmaz partecipa alla festa nel club della città di Adana e così Zuleyha scopre che è vivo. Lei vuole parlare con lui, ma Demir glielo impedisce e lei si lancia dall’auto in corsa. Dopo la caduta, perde i sensi. Demir le resta accanto aspettando che si riprenda e le chiede di perdonarlo. Yilmaz dopo l’incontro con Zuleyha, sembra convinto che lei non lo ami più, Fekeli lo fa ragionare e gli fa capire che nessuno sa cosa abbia passato la ragazza, e che se ci tiene ancora deve combattere per il suo amore. Sermin si lamenta con Sabahattin di non essere stata invitata alla festa dove sono tutte le persone importanti della città. Sabahattin le dice che invece sono stati invitati ma è stato lui a non voler andare, le parla di divorzio, ma Sermin non ne vuole sapere.

Trama episodio 12 agosto

L’alterco tra Cengaver e Yilmaz è sulla bocca di tutti. Alla villa, molti credono che le ferite di Zuleyha siano state causate da Demir. Yilmaz, deciso a parlare con Zuleyha, si reca alla tenuta Yaman, ma per strada ha un incidente e investe un pastorello della tenuta. Sabahattin incarica un’avvocatessa di iniziare le pratiche di divorzio. Saniye chiede a Gaffur quando riceveranno i soldi per aver detto al signor Demir dove si trovava Yilmaz, ma Gaffur cerca delle scuse. Zuleyha vuole raccontare la verità a Demir, ma viene dissuasa da Hunkar e Sabahattin, entrambi convinti che Demir non mostrerebbe pietà nemmeno per il bambino. Demir e Cengaver scoprono che Yilmaz continua ad acquistare proprietà e comincia ad essere considerato il nuovo signore di Cukurova.

Terra amara 8-12 agosto 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Terra amara e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hilal Altınbilek : Züleyha

: Züleyha Uğur Güneş : Yılmaz Akkaya

: Yılmaz Akkaya Sibel Taşçıoğlu : Şermin Yaman

: Şermin Yaman Bülent Polat : Gaffur Taşkın

: Gaffur Taşkın Aras Şenol : Çetin Ciğerci

: Çetin Ciğerci Serpil Tamur : Azize Saraçoğlu

: Azize Saraçoğlu Yeliz Doğramacılar : Füsun

: Füsun Selin Yeninci : Saniye Taşkın

: Saniye Taşkın Selin Genç : Gülten Taşkın

: Gülten Taşkın Polen Emre : Fadik Kaya

: Fadik Kaya Mustafa Açılan : Veli

: Veli Murat Ünalmış : Demir Yaman

: Demir Yaman Furkan Palalı : Fikret Fekeli

: Fikret Fekeli Vahide Perçin : Hünkar Yaman

: Hünkar Yaman Kerem Alışık : Ali Rahmet Fekeli

: Ali Rahmet Fekeli Melike İpek Yalova : Müjgan Hekimoğlu

: Müjgan Hekimoğlu Nazan Kesal : Sevda Çağlayan

: Sevda Çağlayan Vahide Perçin: Hünkar Yaman