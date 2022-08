Stasera in tv lunedì 8 agosto 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 8 agosto 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Nove, il reality condotto da Gabriele Corsi, Il contadino cerca moglie.

Stasera in tv lunedì 8 agosto 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Anche stasera Sigfrido Ranucci ripropone alcune inchieste recenti. Per sua natura, il programma lanciato nel 1997 da Milena Gabanelli è spesso oggetto di querele che finiscono sempre con l’archiviazione o l’assoluzione. Solo una volta, ma in sede civile, la Rai ha dovuto pagare un risarcimento.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Le letture e gli interventi degli studiosi vertono su uno dei temi fondamentali di Dante: l’amore. Dalla virtù salvifica di Beatrice alle indimenticabili figure di Paolo e Francesca fino a Matelda e Pia de’ Tolomei.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Contrariamente a quanto annunciato, Giuseppe Brindisi conduce il programma anche in agosto: l’annunciata sostituzione con Francesco Vecchi è sfumata all’ultimo momento. Zona Bianca salterà soltanto la puntata di Ferragosto e dal 28 tornerà nella consueta collocazione domenicale.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossible. Anche la seconda puntata dello show di Michelle Hunziker è ricca di ospiti: Ambra Angiolini, J-Ax, DJ Jad, Massimo Ranieri, Valeria Graci, Ghemon, Nicola Savino, Pali e Dispari, Anna Tatangelo, Rita Pavone, Andrea Pucci, Silvia Toffanin, Giovanni Zarrella, Nina Zilli, Aurora Ramazzotti, Ineke Hunziker.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con La corsa al voto. Seconda settimana con gli Speciali elettorali in prima serata del telegiornale diretto da Enrico Mentana. Al timone del programma, in onda tutti i lunedì e i mercoledì (tranne il giorno di Ferragosto) c’è Paolo Celata con Alessandro De Angelis.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. “Sette Anni“, con Cristina Donadio, Salvatore Esposito. La rivalità per la piazza di spaccio si fa sempre più intensa e Ciro fa di tutto per evitare inutili spargimenti di sangue. Genny vuole sempre più potere. A seguire “Fantasmi“.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie, con Gabriele Corsi. Per le pretendenti, che sperano di far breccia nel cuore dei contadini, la vita in fattoria non è semplice. Sveglia all’alba, pulizia delle stalle e lavoro nei campi sono solo alcuni dei momenti che scandiscono la giornata.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Margaret ha 35 anni ed è arrivata a pesare circa 300 chili. La grave obesità la priva della libertà di muoversi e la costringe a rimanere a letto. Per riprendere in mano la propria vita, la donna deve superare la sua ossessione per il cibo.

I film di questa sera lunedì 8 agosto 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’avventura del 2015, di Christian Duguay, Belle & Sebastien – L’avventura continua, con Félix Bousset. Mentre il paese festeggia la fine della guerra, Sebastien (Félix Bousset) e Belle aspettano impazienti il ritorno di Angelina (Margaux Chatelier). Un’attesa vana, perché la ragazza è dispersa dopo un incidente aereo sulle Alpi francesi. Sebastien decide allora di cercarla con il suo amico a quattro zampe.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1948, di Howard Hawks, Il fiume rosso, con John Wayne, Montgomery Clift. Il cowboy Tom Dunson raccoglie un’enorme mandria. Aiutato dal figlio adottivo, decide di condurla dal Texas al Missouri. Tra i due scoppia però una forte rivalità.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 1967, di Mike Nichols, Il laureato, con Dustin Hoffman, Anne Bancroft. Tornato a casa dal college, l’annoiato Benjamin allaccia una relazione con la signora Robinson. Ma quando s’innamora della figlia di quest’ultima, lei cerca di ostacolarlo.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di Kirk Jones, Stanno tutti bene, con Robert De Niro, Drew Barrymore. Rimasto vedovo, Frank va a trovare i quattro figli, che vivono sparsi in punti diversi degli Stati Uniti. Le sue visite a sorpresa regaleranno amare bugie e verità inaspettate.

Stasera in tv lunedì 8 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Clint Eastwood, Cry Macho – Ritorno a casa, con Clint Eastwood, Eduardo Minett. Mike è un ex campione di rodeo e addestratore di cavalli. A corto di denaro, accetta l’incarico di un ex boss di riportare a casa suo figlio. Durante il viaggio, i due impareranno a conoscersi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Michele Soavi, La Befana vien di notte, con Paola Cortellesi. Paola, maestra di giorno e Befana di notte, viene rapita a ridosso dell’Epifania da un produttore di giocattoli. Un gruppo di allievi, scoperto il segreto, decide di aiutarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di Doug Liman, Fair game, con Noami Watts, Sean Penn, Ty Burrell. Valerie lavora alla Cia. Quando suo marito Joseph scrive un articolo contro l’amministrazione Bush, lei finisce nel mirino dei superiori. Carriera e pericolo sono in pericolo.