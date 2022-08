Cars on the road, la serie animata: disponibile dall’8 settembre in streaming su Disney+

Condividi su

Sarà disponibile da giovedì 8 settembre sulla piattaforma streaming Disney+, la serie animata Cars on the road. Le protagoniste sono le famose macchine parlanti, Saetta McQueen e Cricchetto, pronte ad affrontare insieme nuove avventure.

Cars on the road, la serie animata con Saetta McQueen e Cricchetto

Da giovedì 8 settembre sarà disponibile su Disney+ la serie animata dal titolo Cars on the road. La celebre serie di animazione avrà come protagoniste le famose macchine parlanti Saetta McQueen e Cricchetto. Si snoda in nove episodi di cui i primi due più l’ottavo sono diretti da Steve Purcell. Bobby Podesta ha diretto invece il quinto, il sesto ed il nono, mentre Brian Fee il terzo, quarto e settimo episodio.

La storia della serie animata Cars on the road racconta una nuova avventura che avrà ancora una volta protagoniste le due macchine parlanti. Tutti inizia dall’invito al matrimonio della misteriosa sorella di Cricchetto. Quest’ultimo decide dunque di intraprendere un viaggio verso la destinazione con McQueen, che sarà al suo fianco durante tutto il tragitto. I due attraverseranno infatti l’intera nazione, e ogni giorno riserverà dei veri colpi di scena.

Cars on the Road è prodotto da Marc Sondheimer e la colonna sonora è a cura di Jake Monaco. A dare voce a Saetta e Cricchetto nella versione americana della serie animata sono gli attori Owen Wilson e Larry The Cable Guy. Il cast è inoltre composto da Bonnie Hunt, Cheech Marin, Lloyd Sherr e Quinta Brunson.

Cars: quando è nata la prima serie animata

Il film animato Cars on the road nasce nel 2006 con Cars: Motori Ruggenti diretto da John Lasseter, che ha ottenuto un grande successo. Nel 2011 esce invece Cars 2 e nel 2017 Cars 3, l’ultimo capitolo della saga. Nel corso di questi anni sono stati realizzati anche due Spin off, il primo uscito nel 2013 mentre il secondo nel 2014, ovvero Planes e Planes 2 – Missione antincendio. Nella stessa ambientazione è stato poi realizzato nel 2006 il cortometraggio Carl Attrezzi e la luce fantasma, con protagonista Cricchetto alle prese con la luce blu del Semaforo Fantasma.

Il film animato conta anche due serie tv, la prima uscita nel 2008 dal titolo Cars Toons con ben 15 episodi e con protagonista Mater, versione italiana di Cricchetto. La seconda dal titolo Tales From Radiator Springs, che è uscito invece nel 2013. E’ in arrivo il prossimo 8 settembre sulla piattaforma streaming Disney+, la terza serie dedicata alle due macchine parlanti dal titolo Cars on the road.