Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 22 al 26 agosto 2022

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 22-26 agosto 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la serie è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 22-26 agosto 2022 – anticipazioni

Julia è entusiasta del futuro della bottega, ma Diana cerca in tutti i modi di tarparle le ali; il bilancio aziendale è disastroso e alla ragazza restano solo due settimane per restituire il denaro che la madre le aveva prestato. Diana suggerisce alla figlia di cambiare la linea aziendale, iniziando a produrre mobili più economici, nella speranza di far decollare l’attività.

Maria capisce che fingere di essere Dani sta creando non pochi problemi: Cloe ha lasciato Ribero ed è desiderosa di iniziare una relazione con qualcuno che non esiste. A Rio Muni, l’incendio del magazzino porta a un’indagine della Guardia Coloniale.

Carmen cerca di nascondere la festa in fabbrica per evitare che gli operai finiscano in prigione ma, alla fine, Mabale verrà arrestato come unico sospettato. Alicia non riesce a superare la sua rottura con Angel e passa il tempo immaginando la persona di cui il ragazzo è innamorato, ignorando che, in realtà, è la donna con la quale la giovane lavora ogni giorno.

Un altro domani trama episodio 23 agosto

Julia deve affrontare il momento più critico e oscuro per la sua attività. Le misure drastiche che deve prendere per evitare la chiusura, la portano a doversi allontanare da quelli che erano i suoi progetti iniziali per quella bottega. Intanto, l’amicizia “speciale” tra Cloe e Dani incontra un ostacolo inaspettato, che richiede una soluzione immediata. A Rio Muni, le conseguenze dell’incendio continuano a colpire la fabbrica. Le indagini per scoprire le cause dell’incendio sollevano più di qualche domanda e Carmen è determinata a scoprire tutta la verità, per poter liberare Mabale dal carcere.

Trama episodio 24 agosto

Julia riceve il primo mobile della nuova linea nella sua bottega e, per quanto si sforzi di mostrarsi positiva e vedere il lato buono del progetto, nessuno della sua squadra è d’accordo con lei, e si sente molto sola in questa nuova fase dell’attività. Elena per poco non scopre le foto di Dani sul computer di Maria, mentre la ragazza le sta modificando per inviarle a Cloe. Maria, irritata, chiede maggiore privacy, e la cosa desta sospetti in sua madre. Elena è convinta che la ragazza nasconda qualcosa.

A Rio Muni Carmen e Victor hanno un incontro con il tenente della Guardia Coloniale e gli portano le prove che dimostrano che l’incendio alla fabbrica è stato doloso, ma l’ufficiale dichiara che servono altre prove perché sia possibile riaprire le indagini. Carmen è disposta a trovarle pur di dimostrare l’innocenza di Mabale. Nel frattempo Alicia, ancora addolorata per la rottura con Angel, è intenzionata a scoprire chi è la donna di cui il ragazzo è innamorato.

Un altro domani trama episodio 25 agosto

Julia, malgrado non riesca a vendere i suoi mobili, continua il suo nuovo corso con grande disappunto di tutti, arrivando persino a licenziare Ribero per mancanza di denaro. Maria confessa a Julia di essere Dani, il ragazzo con il quale chatta Cloe. Ventura minaccia Victor di cacciarlo dalla colonia, se non smette di indagare sull’incendio alla fabbrica di Francisco. Malgrado le minacce, Victor e Carmen, essendo convinti che il caposquadra incriminato sia innocente, continuano ad indagare. Parlando di nuovo con Marcela, la vedova di Bernardo, l’uomo morto nell’incendio, i due vengono a sapere che Francisco aveva pagato Bernardo per appiccare l’incendio. Linda incontra Angel e cerca di sapere da lui chi è la sua nuova donna.

Episodio 26 agosto

Dopo aver scoperto che suo padre è il responsabile dell’incendio, Carmen si trova a dover prendere una difficile decisione: denunciare suo padre o lasciare che la colpa ricada su Mabale? Ma interviene come al solito Patricia a salvare la situazione: l’incendio è stato considerato accidentale e Mabale viene liberato. Carmen è indignata, perché nell’incendio è morto un uomo. In un drammatico confronto con il padre, scopre che Francisco ha compiuto quel gesto disperato perché gli servono i soldi per saldare un debito con gente molto pericolosa. Carmen gli offre il suo aiuto e Francisco le dice che lei in effetti è l’unica che potrebbe salvarlo, accettando di sposare Victor. Carmen è allibita.

Julia si trova ad affrontare da sola la crisi profonda che vive la sua azienda. Ha dovuto licenziare Ribero. Elena, per solidarietà, si è licenziata a sua volta e Diana non intende fare dilazioni sui pagamenti del debito. In un momento di disperazione Julia, ubriaca, distrugge la bottega.

Un altro domani 22-26 agosto 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés