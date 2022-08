Sei sorelle: le trame degli episodi dal 29 agosto al 2 settembre 2022

L’epidemia di vaiolo si diffonde rapidamente. Anche casa Silva è in quarantena perché Francisca si è contagiata. In fabbrica la situazione è grave: Benjamin si è ammalato e la produzione si è arrestata. Blanca si propone come infermiera per aiutare Cristobal. Antonia racconta a German di aver visto Carolina in fila al dispensario per farsi vaccinare…