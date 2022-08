Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 29 agosto 2 settembre 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la serie è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 29 agosto 2 settembre 2022 – anticipazioni

Nel passato, Francisco comunica a Carmen che deve accettare di sposare Victor, perché è l’unico modo per salvare gli affari e la loro famiglia. Carmen rifiuta, ma Ventura, per prestare altri soldi a Francisco, impone come condizione, che Carmen accetti entro la fine della settimana. Nel presente: Sergio presenta a Julia, Leticia, la proprietaria di un noto negozio di mobili di Madrid. Leticia è molto colpita da un mobile che Julia ha dipinto a mano e le propone di rivedersi per cercare di trovare il modo di collaborare.

Un altro domani trama episodio 30 agosto

Julia è entusiasta di poter tenere aperto il laboratorio e la sua idea di dipingere i mobili con motivi africani conquista un’imprenditrice del settore.

Trama episodio 31 agosto

Julia riceve una proposta molto allettante da una proprietaria di un negozio di mobili molto importante di Madrid, Leticia, che le chiede di diventare socie, ma ad una condizione: spostare la bottega di Julia a Madrid e ingaggiare una nuova squadra di professionisti. Julia sa che accettare la proposta è l’unico modo per poter restituire i soldi del prestito che le ha dato la madre, Diana, ma questo comporterebbe andare contro i suoi ideali e lasciare in mezzo a una strada Elena e tutti gli altri dipendenti, che per Julia ormai sono diventati come una famiglia.

In Guinea, Carmen e Kiros prendono la decisione di scappare dal paese insieme, ma devono stare molto attenti e devono pianificare tutto nei minimi dettagli, per evitare di essere scoperti, altrimenti per loro sarebbe la fine. Nel piano di fuga, decidono di far credere a Patricia e Francisco che Carmen accetterà di sposare Victor, così nessuno sospetterà di loro.

Un altro domani trama episodio 1 settembre

Carmen e Kiros pianificano la loro fuga d’amore proprio in concomitanza della festa di fidanzamento fra la ragazza e Victor che, incredulo, si è visto fare la proposta da Linda. Julia non è riuscita a restituire il prestito alla madre e si prepara quindi a lasciare il paese. Tirso ed Elena promuovono una colletta tra gli abitanti per aiutarla a saldare il debito, ma la somma raccolta è solo una goccia nel mare.

Episodio 2 settembre

Julia ha terminato di prendere le sue cose, disposta ad accettare la sconfitta davanti all’impossibilità di restituire il denaro a sua madre. Ma proprio mentre sta salutando i suoi amici riceve la notizia che qualcuno ha saldato il suo debito. Julia è l’unica proprietaria della bottega, e non potrebbe essere più felice. I problemi sorgono quando scopre la causa della mancanza di energia di cui ha sofferto negli ultimi giorni. Maria è preoccupata perché da un po’ Cloe non risponde ai suoi messaggi, ma scopre che ha organizzato un viaggio a Madrid per conoscere Dani di persona.

In Africa Angel e Ines temono che Alicia possa rivelare a qualcuno della loro relazione clandestina. Se accadesse, la possibilità di stare insieme svanirebbe per sempre. Intanto a Rio Muni tutti attendono un importante avvenimento: la festa in cui Victor chiederà la mano di Carmen. Ma la giovane ha pianificato con Kiros la fuga dalla Guinea.

Un altro domani 29 agosto 2 settembre 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés