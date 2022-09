Skam 5, in arrivo la stagione 5 della serie cult sui drammi dell’adolescenza in esclusiva su Netflix

Condividi su

Arriva Skam Italia 5 con una nuova stagione incentrata sui drammi che attanagliano la fase adolescenziale. Adattamento dell’omonimo show norvegese, Skam verrà proposto su Netflix con episodi inediti che appassioneranno, soprattutto, il target di pubblico giovane. A dirigere la popolare serie televisiva, il regista Tiziano Russo che riceve il testimone da Ludovico Bassegato. E’ prodotta da Cross Productions.

Skam Italia 5 e il tema dell’adolescenza

L’attesa serie teen, Skam 5, sta per sbarcare su Netflix che si è aggiudicato l’esclusiva per il quinto capitolo della celebre saga. Come preannunciato dal colosso statunitense il 4 luglio 2022, in occasione della pubblicazione del primo teaser ufficiale di Skam Italia 5 su Instagram e TikTok, la data di uscita della quinta stagione della serie parte da giovedì 1 settembre 2022. L’adattamento italiano dell’opera ispirata allo show originale norvegese si compone di dieci episodi. Il protagonista perno della nuova stagione è Elia, ruolo interpretato da Francesco Centorame sin dall’esordio della serie. Nel nuovo capitolo il personaggio è alle prese con problematiche legate alle “prestazioni sessuali” e di accettazione del sé.

Cuore propulsore di Skam 5 è il tema della virilità che percorre l’intera narrazione della quinta stagione. Regista degli episodi di Skam Italia 5, è Tiziano Russo, che occupa il posto lasciato vacante da Ludovico Bessegato, rimasto nella serie come showrunner e autore insieme ad Alice Urciolo. Cambio di testimone anche per la casa di produzione, la Cross Productions. Skam Italia 5 esordirà su Netflix il 1 settembre 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio della piattaforma streaming è disponibile.

La trama di Skam Italia 5

La quinta stagione di Skam 5 è attraversata dal racconto aperto e senza tabù di tematiche sensibili, nevralgiche per la generazione Z o dei millennials. Si affronta il nodo spinoso della solitudine, del coming out, delle prime infatuazioni amorose, delle prestazioni sessuali. La trama della produzione seriale si snoda attorno alle vicende degli storici protagonisti di Skam, un gruppo di adolescenti, alle prese con il passaggio dal liceo al mondo universitario che, nel capitolo cinque, si relazionano con nuovi personaggi di genere femminile.

Protagonista indiscusso della nuova stagione, è Elia (Francesco Centorame), e le sue vicissitudini intricate. A cominciare dall’umiliazione subita con la bocciatura alla maturità e la ripetizione dell’ultimo anno di superiori, mentre i suoi amici entrano all’università. Elia si rapporta con altri coetanei e, in particolare, con ragazze dell’altro sesso che lo pongono dinanzi a questioni cruciali per la sua crescita interiore equilibrata e priva di complessi.

Elia e il complesso della sessualità

Il giovane intraprende un importante percorso atto a superare un problema fisico di cui ha scoperto essere affetto: il disturbo del micropene e la virilità messa in discussione. Per Elia diventa un motivo di vergogna – skam in norvegese -, timoroso di subire le derisioni ed essere bullizzato dai suoi amici, nella rinuncia ad ogni relazione sentimentale.

Skam Italia 5 fa presa sul pubblico giovanile perché utilizza un dialogo “moderno” e senza stereotipi attorno alla sessualità. “L’idea di questa stagione è nata dalla volontà di indagare il rapporto tra la mascolinità, la virilità e il pene, ovvero quello che nella nostra società continua ad essere il simbolo principale”, ha dichiarato Bessegato. Elia sarà supportato dagli amici di sempre e da altre conoscenze fatte a scuola, tra cui Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi), due studentesse inserite nella rappresentanza d’istituto, nell’affrontare il duro percorso interiore. Il ragazzo non riesce a superare il complesso legato all’ipoplasia peniena, il disturbo del micropene di cui soffre che gli preclude di condurre una vita sessuale gratificante.

La difficoltà derivante dall’incapacità di confidare ad altri la sua problematica senza incorrere nell’umiliazione e nella gogna generale, lo sconforta. “Non mi entra nei preservativi di taglia S“, rivelerà ai suoi amici fidati, mentre cresce dentro di lui il disagio di prestazioni sessuali scadenti. E’ imbarazzante anche l’ammissione alla sua partner di avere un pene di dimensioni sotto la media standard per essere considerato un vero macho virile.

Il cast della serie targata Netflix

Riconfermata da settimane la riproposizione del cast storico di Skam che riapparirà compatto anche nel quinto capitolo, senza scontentare il pubblico. Accanto agli attori che compongono il cast della serie tv si affiancano dei personaggi inediti. A recitare al fianco del protagonista Francesco Centorame (Elia) riappariranno Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò). Poi Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik).

E ancora, Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni – ex conduttore di X Factor – (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano nella stagione in uscita due attrici già note al pubblico delle fiction, Lea Gavino nel ruolo di Viola e Nicole Rossi che interpreterà Asia. Annunciata da Netflix una sola débacle tra le fila del cast di Skam 5: scomparso il personaggio di Eleonora (Benedetta Gaegari) – fidanzata di Edoardo ancora dentro la serie -.

La quinta stagione di Skam Italia disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 1 settembre, è fruibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Il colosso americano è subentrato nella produzione della serie tv soltanto dalla quarta stagione, visto che le prime quattro erano state diffuse su Tim Vision. La pay tv mette a disposizione la sua piattaforma per rivedere tutti i capitoli della serie di ispirazione norvegese. Proponiamo la visione dell’official trailer di Skam Italia 5. Buona visione.