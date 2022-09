Europei Basket, la programmazione tv: dove vedere le partite dell’Italia, orari, calendario, Sky

Condividi su

A partire da giovedì 1° settembre si disputano gli Europei di Basket e, per l’occasione, Sky ha creato una programmazione tv ad hoc. L’evento, infatti, è una esclusiva dell’emittente satellitare, che trasmette le partite anche in streaming su Sky Go e Now TV.

Europei Basket programmazione tv, la finale prevista per il 18 settembre

Gli Europei di Basket 2022, in programmazione tv su Sky, non hanno un’unica sede ospitante. Esattamente come accaduto lo scorso anno per la competizione europea di calcio, anche la FIBA ha optato per un evento itinerante. La fase a gironi termina l’8 settembre e si svolge a Praga, Colonia, Tsiblisi e Milano, unica città italiana coinvolta. Le fasi finali (ottavi, quarti, semifinali e finali), invece, si giocano in Germania, nella capitale Berlino.

Per ciò che riguarda il calendario, con la fine della fase a gironi la competizione entra nel vivo dal 10 settembre. Data, questa, a partire dalla quale si giocano gli ottavi di finale. Il 13 e 14 settembre si disputano i quarti, mentre il 16/09 sono attese le semifinali. Le finali si giocano il 18 settembre, quando terminano gli Europei di Basket.

Su Sky sono trasmesse tre partite al giorno

Agli Europei di Basket, in programmazione tv su Sky, partecipano 24 squadre tra le quali l’Italia. Le compagini sono suddivise in quattro gironi. La nostra nazionale è inserita nel gruppo C, insieme alla Croazia, all’Ucraina, all’Estonia, alla Grecia e alla Gran Bretagna.

La programmazione di Sky per seguire gli Europei di Basket ha come grande protagonista Sky Sport Arena, visibile al canale 204. Qui, infatti, durante la fase a gironi vanno in onda ben tre partite al giorno negli slot orari delle 14:15, 17:00 e 21:00.

Europei Basket programmazione tv, le partite dell’Italia

Tutti i match degli Europei di Basket in programmazione tv su Sky Arena sono preceduti e posticipati da alcuni approfondimenti in studio. Questi, nella fase a gironi, si svolgono live dal Forum di Assago e sono condotti da Alessandro Mamoli e Andrea Meneghin. Dagli ottavi in poi, invece, tali approfondimenti si svolgono in diretta da Berlino.

Per quanto riguarda l’Italia, gli Azzurri scendono in campo per la prima volta venerdì 2 settembre, quando affrontano l’Estonia. Gli Europei di Basket, in programmazione tv su Sky, per i nostri portacolori, proseguono sabato 3 con la sfida alla Grecia. Lunedì 5, poi, la Nazionale affronta l’Ucraina, mentre martedì 6 è in programma la partita contro la Croazia. La fase a gironi dell’Italia si conclude giovedì 8, con il match contro la Gran Bretagna. Tutte le partite degli Azzurri iniziano alle 21:00.

Gli incontri dei nostri portacolori agli Europei di Basket sono trasmesse, oltre che su Sky Sport Arena, anche su Sky Sport Uno (201). Il commento è a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.