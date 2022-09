Formula 1 GP Olanda, la programmazione tv: gara e qualifiche in diretta solo su Sky, in differita su TV8

Condividi su

Da venerdì 2 settembre prende il via il GP d’Olanda di Formula 1. Il mondiale prosegue con il quindicesimo appuntamento, che si disputa nel circuito di Zandvoort. L’evento è molto importante specie per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, al momento leader della classifica generale dei piloti, corre il gran premio da padrone di casa. Per questo, da lui ci si attendono delle ottime performance in tutto il fine settimana.

Formula 1 GP Olanda, gli impegni del venerdì

Gli appuntamenti di Formula 1 del GP d’Olanda iniziano, come già detto, il 2 settembre. In tale data, i piloti delle monoposto sono chiamati a correre le prime due prove libere. La sessione che apre la giornata è fissata per le 12:30. La seconda, invece, è in calendario dalle 16:00.

Entrambi gli eventi sono visibili in diretta e in esclusiva solo su Sky. L’emittente satellitare, che detiene i diritti tv della manifestazione, ha le sessioni in programmazione su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Il commento delle prove è curato da Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Nella giornata del sabato si corrono le qualifiche

Il weekend del GP d’Olanda di Formula 1 prosegue sabato 3 settembre. Le monoposto, infatti, corrono in primis la terza libera, fissata per le ore 12:00. L’appuntamento è trasmesso solo da Sky sui canali 201, 207 e 213.

Alle ore 15:00, il GP d’Olanda di Formula 1 entra nel vivo con le qualifiche. La sessione, determinante per tutto il weekend di corsa, è trasmessa sull’emittente a pagamento nei canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Il commento degli appuntamenti della giornata è a cura dei già citati Vanzini e Chinchero, ai quali si aggiunge l’ex pilota Marc Genè.

Le qualifiche sono visibili anche gratuitamente. La rete di riferimento, in questo caso, è il canale del digitale terrestre TV8, dove è in programmazione in differita dalle ore 18:30.

Formula 1 GP Olanda, la gara

Il GP d’Olanda di Formula 1 termina domenica 4 settembre. In tale giornata, infatti, si accenderanno i semafori verdi della gara. La sessione parte alle 15:00 e, come accaduto per tutto il weekend, la diretta è un’esclusiva Sky. Su TV8 il tanto atteso appuntamento va in onda, integralmente, in differita dalle 18:00. Il commento su ambo le emittenti è curato dal trio Vanzini, Chinchero e Genè. Oltre a loro sono attesi gli interventi di Matteo Bobbi. Tutti gli eventi del weekend sono visibili anche in diretta streaming tramite le piattaforme a pagamento Sky Go e Now TV.