This England, dal 23 settembre su Sky la serie che racconta come Boris Johnson ha vissuto i primi mesi di pandemia da Covid-19

Condividi su

A partire dal 23 settembre, su Sky, parte This England. La serie, inizialmente nota con il titolo di This Sceptred Isle, è visibile anche in streaming tramite Sky Go e la piattaforma Now TV.

This England 23 settembre, il prodotto è composto da sei episodi

This England è una produzione targata Sky Original UK ed è stata girata nel 2021 in Gran Bretagna. In totale, la serie è composta da un’unica stagione da sei puntate, tutte disponibili su Sky a partire dal 23 settembre. Alla produzione dello sceneggiato hanno lavorato Fremantle, Passenger e la società Revolution Films.

La regia e la sceneggiatura di This England è a cura di Michael Winterbottom. Quest’ultimo ha diretto, in carriera, numerosi titoli come Wonderland e Welcome to Sarajevo. Film, questi, che hanno permetto al regista di ottenere due candidature al premio della Palma D’Oro al Festival del Cinema di Cannes. La co-sceneggiatrice, infine, è l’autrice britannica Kieron Quirke.

This England 23 settembre, la trama

La trama di This England ha come protagonista Boris Johnson. La serie narra gli eventi accaduti al Premier inglese a partire da febbraio del 2020. In quel periodo, infatti, molti paesi del mondo, tra cui l’Italia, hanno dovuto fronteggiare la diffusione del Covid-19.

Non ha fatto eccezione, naturalmente, neanche l’Inghilterra. L’approccio di Johnson alla pandemia, almeno inizialmente, è stato soft. Il Premier, a differenza di quanto accaduto in altri paesi, ha evitato le chiusure, dichiarando di puntare all’immunità di gregge. Tuttavia, poche settimane dopo, lo stesso Premier è finito in terapia intensiva a causa del virus. Da quel momento la sua linea politica è cambiata e anche l’Inghilterra ha sperimentato misure di quarantena.

Tali fatti sono centrali nel racconto di This England, visibile in Italia dal 23 settembre. La serie permette al pubblico di rivivere quelle settimane drammatiche dal punto di vista di coloro che lavorano nei palazzi del potere britannico. Oltre al Covid, in quel periodo Johnson ha dovuto fronteggiare le fasi finali della Brexit, ed altre vicende personali importanti come la nascita del figlio. Infine, nel racconto delle varie puntate, c’è spazio per le testimonianze di dottori, infermieri e operatori sanitari.

Il cast

Ampio il cast di This England, dal 23 settembre in onda su Sky Italia. Boris Johnson, in primis, è interpretato dal pluri-premiato Kenneth Branagh. In carriera l’attore ha partecipato a innumerevoli produzioni, vincendo anche due Premi Oscar (per i film Henry V e Belfast). Carrie Symonds, moglie di Johnson e first lady inglese, ha il volto di Ophelia Lovibond (Elementary).

L’attore Andrew Buchan (The Crown), invece, è Matt Hancock, Segretario di Stato per la salute e gli affari sociali dell’Inghilterra. Simon Paisley Day, infine, interpreta Dominic Cummings, consulente di Boris Johnson e ritenuto da molti l’artefice del progetto della Brexit.