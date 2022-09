Il Paradiso delle Signore 7: anticipazioni puntate dal 12 al 16 settembre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 19-23 settembre 2022. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 7 – anticipazioni 19-23 settembre 2022

Stefania si sveglia ripensando al momento del distacco dalla madre alla fine della festa di fidanzamento. Ezio vorrebbe trovare una soluzione per accelerare la scarcerazione di Gloria e Vittorio decide di organizzare la presentazione del libro della Colombo, La madre ritrovata, al Paradiso. Matilde rinuncia a tornare a Belluno per stare vicina ad Adelaide, in balia del ricatto di Umberto e le suggerisce di confessare la verità a Marco prima che lui la scopra da altri. A Casa Amato arriva la notizia che Tina aspetta un bambino, ma la gravidanza è a rischio e Agnese pensa di partire per Londra. Intanto Gemma, dopo un difficile ritorno al Paradiso, trova il coraggio di affrontare Stefania.

Puntata 20 settembre

Gemma racconta a Ezio e Veronica dell’incontro avuto la sera prima con la sorellastra che ha accolto le sue scuse ma è stata anche molto fredda con lei. Marcello torna dalla Svizzera: è un uomo diverso, ma i suoi sentimenti per Ludovica non sono cambiati. Roberto scopre che Gemma sta cercando lavoro e dopo essersi confrontato con il Conti, propone una votazione tra le Veneri per decidere se riprenderla al Paradiso. Mentre Umberto mente a Flora sull’espediente usato per neutralizzare Adelaide, la Contessa trova il coraggio di confessare a Marco il misfatto, il quale la prende molto male. Intanto Matilde e Vittorio si rincontrano e si presentano.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 21 settembre

Irene, la figlia di Anna, richiede molto impegno e gli Amato cercano di organizzarsi per accudirla. Gemma, riaccettata al Paradiso, dice di aver trovato un altro lavoro e rifiuta il suo reintegro come Venere: Ezio, però, viene a sapere che la ragazza ha mentito e le fa cambiare idea. Matilde non si presenta all’appuntamento con Vittorio. Umberto scopre che la Contessa ha confessato la verità a Marco e a quel punto capisce che lo ha fatto per liberarsi del suo ricatto. Intanto Marco non sa se dire a Stefania che Adelaide ha cercato di ostacolare l’uscita dal carcere di Gloria per presenziare alla loro festa di fidanzamento.

Puntata 22 settembre

È a rischio la presenza di Brunella Gasperini, nota giornalista e scrittrice milanese, alla presentazione del libro di Stefania. Vittorio, avendo organizzato l’evento al Paradiso, chiede aiuto ad Adelaide, che coglie l’occasione per riparare al torto fatto a Marco e decide di intercedere con le sue conoscenze altolocate, garantendo così il suo sostegno. Intanto Anna riceve una telefonata che la sconvolge. Irene cerca di mettere in difficoltà Clara, ma è aiutata da Gemma. Marcello segue le vicende di Ludovica sui rotocalchi, mentre Fiorenza propone a Umberto un’alleanza contro la Contessa. Matilde riceve un biglietto da parte del marito, Tancredi, che la invita per l’indomani, quando sarà eletto Presidente al Circolo della Stampa.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 23 settembre 2022

Matilde è indecisa se accettare l’invito del marito. Marcello, invece è sempre più determinato a riconquistare Ludovica, nonostante le foto apparse sui rotocalchi che ritraggono la ragazza con Torrebruna. Intanto per Stefania è arrivato il grande giorno: tutto il Paradiso assiste alla presentazione del suo libro, tenuta dalla Gasperini, tranne qualcuno. Clara racconta a Veronica la storia di Luigino, il bambino a cui Gemma è riuscita a trovare una famiglia. A fine serata, Vittorio incontra Matilde in lacrime. Anna parte per l’America con la madre che dovrà sottoporsi a un’operazione delicata. Per volere della stessa Anna, Salvo resta a Milano, da solo, visto che anche Agnese andrà a Londra, da Tina.