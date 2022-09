Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 19 al 23 settembre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 19-23 settembre 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la serie è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 19-23 settembre 2022 – anticipazioni

La soap opera non andrà in onda per lasciare spazio ai funerali della Regina Elisabetta.

Un altro domani trama episodio 20 settembre

Patricia chiede spiegazioni a Francisco sulla merce trasportata dai camion. Vuole sapere la verità, oppure denuncerà la faccenda alla Guardia Coloniale.

Trama episodio 21 settembre

La presenza ingombrante di Sergio e il suo modo di fare irritano molto Elena. Patricia scopre che Ventura usa i camion della loro azienda per trasportare merce pericolosa.

Un altro domani trama episodio 22 settembre

Patricia mette sotto pressione Jonas: deve scoprire a qualunque costo di quale natura sia la merce trasportata dai camion. Carmen cerca di conciliare il lavoro e la sua relazione con Victor.

Episodio 23 settembre

Sergio e Julia decidono di festeggiare il loro divorzio con una festa. Diana è scandalizzata.

Un altro domani 19-23 settembre 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés