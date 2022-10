Sopravvissuti 3 ottobre, trame e anticipazioni delle prime puntate: il naufragio dell’Arianna

Condividi su

Lunedì 3 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda delle prime due puntate di Sopravvissuti. La serie, tra le novità principali dei palinsesti di Rai Fiction, è una produzione originale internazionale. La TV di Stato italiana ha collaborato con France Television, Rodeo Drive e ZDF. Gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming su Rai Play.

Sopravvissuti 3 ottobre, il primo episodio

La serie Sopravvissuti, in partenza da lunedì 3 ottobre, è composta da dodici episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. In totale, il titolo è nella programmazione di Rai 1 per sei settimane. La produzione appartiene al genere drammatico e poliziesco e le riprese si sono svolte nella città di Genova. La regia è di Carmine Elia.

Il primo dei due episodi del 3 ottobre di Sopravvissuti si intitola proprio come la serie. Nel capoluogo ligure è tutto pronto per la partenza dell’Arianna, imbarcazione pensata per realizzare una traversata atlantica. Il gruppo di viaggiatori è guidato da Luca Giuliani, al timone del cantiere Leone che ha organizzato l’impresa. Quest’ultima vuole essere un omaggio alla figlia dell’armatore Armando, presente sulla barca che lui stesso ha fatto costruire.

Sull’Arianna presenti in dodici

Oltre a Luca, Armando e a sua moglie Lea, nella prima puntata del 3 ottobre di Sopravvissuti sale a bordo dell’Arianna Gabriele. Quest’ultimo è il figlio della poliziotta Anita e ha il compito di essere il medico di bordo. Tra gli imbarcati la famosa attrice Giulia Morena, accompagnata dal marito Frank e dal figlio Nino. Tra i presenti, poi, il misterioso Lorenzo, la giornalista Lara e l’operaio Tano, che decide di compiere l’impresa da solo, in quanto la moglie Paola è emotivamente troppo provata per affrontare l’avventura.

Dopo circa due settimane di navigazione, l’Arianna si imbatte in una brutta tempesta e sparisce dai radar. Per un anno non si hanno più notizie, fino a quando il relitto viene ritrovato a largo del Venezuela. La metà dei passeggeri è miracolosamente ancora in vita.

Sopravvissuti 3 ottobre, la seconda puntata

La seconda puntata di Sopravvissuti del 3 ottobre ha come titolo Il ritorno. Nel corso dell’appuntamento, i naufraghi tornano a casa e riabbracciano i loro cari. Tuttavia, in tale fase non mancano le complicazioni. I superstiti, tornati alle loro vite dopo un anno, hanno delle grosse difficoltà ad ambientarsi.

Inoltre, gli stessi reduci sembrano essere molto cambiati. Il trauma subito li ha fortemente scossi e tutti decidono di non rivelare i segreti su ciò che è accaduto. Per tentare di ricostruire la verità, i sopravvissuti vengono braccati da Anita. L’agente, infatti, non crede alla versione raccontata dai protagonisti e, così, inizia a indagare.