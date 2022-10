Tutto chiede salvezza, anticipazioni, trama e cast della nuova serie tv Netflix

Condividi su

Da venerdì 14 ottobre è disponibile su Netflix la serie tv Tutto chiede salvezza. Il prodotto è visibile, oltre che in Italia, anche in tutti i paesi del mondo dove è attivo il servizio di intrattenimento streaming.

Tutto chiede salvezza, la trama è tratta da una storia vera

La serie Tutto chiede salvezza appartiene al genere del dramedy. In totale, la stagione è composta da sette episodi da circa cinquanta minuti ciascuno. Le vicende narrate sono tratte da una storia vera, raccontata a sua volta nell’omonimo libro autobiografico scritto da Daniele Mencarelli.

Tutto chiede salvezza è una produzione della Picomedia. Il regista è Francesco Bruni, in passato autore di numerosi successi come Il 7 e l’8, Anche se è amore non si vede e Màkari. Lo stesso Bruni, oltre al già citato Mencarelli, ne hanno curato la sceneggiatura insieme a Francesco Cenni e Daniela Gambaro. Tutti gli episodi sono girati in Italia, tra Roma, Anzio e Ostia.

Al centro della trama ci sono i disturbi psichici

La trama di Tutto chiede salvezza verte intorno a un tema sempre più presente nella società ma di cui si parla ancora troppo poco: i disturbi psichici. Il protagonista è Daniele, un giovane ventenne che in apparenza conduce una vita senza particolare scossoni. In una notte dell’estate del 1994 (quella dei Mondiali di calcio), però, la sua esistenza cambia per sempre: il protagonista ha una crisi psicotica e, per questo, è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale della zona.

Qui viene sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Al suo risveglio scopre di essere in una camera insieme ad altre cinque persone. Inizialmente, Daniele fatica ad accettare la situazione, ulteriormente aggravata dalla difficile convivenza con i compagni di stanza.

Con il passare del tempo, il protagonista inizia a rivalutare la situazione, cogliendo le possibilità che gli offre quel luogo. Riesce così a trasformare la vita in reparto in una esperienza formativa. Il ricovero dura sette giorni, uno per episodio.

Tutto chiede salvezza, il cast

Molto ricco il cast di Tutto chiede salvezza. Il protagonista Daniele è interpretato da Federico Cesari. L’attore, nonostante la sua giovane età, ha alle spalle molti titoli di successo come Skam Italia e Buongiorno, mamma!.

I suoi compagni di stanza hanno il volto di Andrea Pennacchi (Petra, Vita da Carlo), Vincenzo Crea (Sirene, Il primo Re), Lorenzo Renzi (Romanzo Criminale-La serie), Vincenzo Nemolato (Gomorra) e Alessandro Pacioni (Bangla-La serie).

Folto anche il personale sanitario presente in Tutto chiede salvezza. Su tutti spiccano le partecipazioni dei medici interpretati da Filippo Nigro (Suburra) e Raffaella Lebbroni (1992 e Il traditore). Tra gli infermieri, invece, c’è Ricky Memphis (Distretto di Polizia, Immaturi). Infine, nel parterre di attori figurano Fotinì Peluso (La Compagnia del Cigno) e Carolina Crescentini (Mare Fuori), che interpretano Nina (amica del protagonista) e sua mamma.