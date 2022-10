Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 17 al 21 ottobre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 17-21 ottobre 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la serie è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 17-21 ottobre 2022 – anticipazioni

Dopo aver trovato un calzino da uomo sotto il letto di Julia, Diana impazzisce al pensiero che sua figlia abbia avuto rapporti intimi con uno sconosciuto nella camera accanto alla sua.

Un altro domani trama episodio 18 ottobre

Julia ha terminato di prendere i suoi effetti personali, ed è disposta ad accettare la sconfitta davanti all’impossibilità di restituire il denaro a sua madre.

Trama episodio 19 ottobre

Julia è l’unica proprietaria della bottega, e non potrebbe essere più felice. Ma i problemi non tardano ad arrivare.

Un altro domani trama episodio 20 ottobre

Angel e Ines temono che Alicia possa rivelare a qualcuno della loro relazione clandestina. Se accadesse, la possibilità di stare insieme svanirebbe per sempre.

Episodio 21 ottobre

A Rio Muni, tutti attendono la festa in cui Victor chiederà la mano di Carmen. Ma la giovane ha pianificato con Kiros la fuga dalla Guinea.

Un altro domani 17-21 ottobre 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés