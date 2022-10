Il Paradiso delle Signore 7: anticipazioni puntate dal 17 al 21 ottobre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 17-21 ottobre 2022. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 7 – anticipazioni 17-21 ottobre 2022

Matilde racconta ad Adelaide cosa è successo con Tancredi, ma non è intenzionata a perdonare Vittorio. Clara mente allo zio dicendo di essere stata accolta a ”Casa ragazze” e, grazie alla complicità di Alfredo, trova una sistemazione di fortuna in magazzino che, però, non potrà durare a lungo. Intanto un personaggio misterioso arriva a Milano, Vito Lamantia, ed è subito attratto da un’offerta di lavoro come contabile del Paradiso. E nel grande magazzino ci sono novità: si pensa di attirare l’attenzione delle clienti-lettrici con una rubrica di posta, mentre Irene lascia il posto di capocommessa a Gloria. Ezio decide di chiedere aiuto alla Contessa per ottenere l’annullamento del matrimonio con Gloria.

Puntata 18 ottobre

Ezio ha un piano per ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Gloria. Vittorio spiega alle Veneri come intende lanciare la “posta del cuore”, la nuova rubrica di Paradiso Market. Irene sospetta che Alfredo porti le sue conquiste in magazzino e lui è costretto a mentire per salvare Clara. Vito viene inizialmente respinto come contabile, ma poi succede qualcosa che rimescola le carte in gioco. Alla presentazione del libro di Stefania, i giornalisti fanno molte domande a Ezio e Gloria sulla loro storia e uno di questi, particolarmente incuriosito dalla vicenda, grazie a Marco, riesce a strappare un’intervista ai Colombo per l’indomani. Intanto Vittorio tenta di riconquistare la fiducia di Matilde.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 19 ottobre

Ezio, costretto a tenere segreta la relazione con Veronica, si prepara all’intervista che considera un’ulteriore occasione per ribadire che il matrimonio con Gloria è finito. Matilde apprende che la nipote di una baronessa, socia del Circolo, ha bisogno di un abito per il debutto in società e propone a Maria di disegnarlo. Gemma inchioda Clara e la costringe a rivelarle dove dorme, ma vuole aiutarla. Adelaide suggerisce a Marcello di lasciare la Caffetteria, se vuole diventare qualcuno. Don Saverio scopre la bugia di Clara e decide di rispedirla al paese. Durante l’intervista a Ezio e Gloria, il giornalista scava nel loro passato, ma poi scopre da Veronica una verità scottante.

Puntata 20 ottobre

Salvo si trova in difficoltà alla Caffetteria a causa di Marcello, molto preso dai suoi altri impegni professionali. Intanto Maria accetta di realizzare l’abito per baronessina Fobba in occasione del suo debutto in società, ma questo infastidisce Flora. Clara tiene nascosto il suo imminente ritorno in paese alle Veneri, Irene però lo scopre e reagisce in maniera inattesa. Stefania prega Marco di impedire che il giornalista dell’intervista ai suoi genitori renda nota la relazione del padre con Veronica: sarebbe uno scandalo! Nel frattempo, Matilde legge la lettera di scuse da parte di Vittorio e ne resta piacevolmente colpita.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 21 ottobre 2022

Invitata inaspettatamente da Irene, Clara va a vivere a “Casa ragazze”; successivamente, Alfredo le chiede di aiutarlo a fare colpo sulla Cipriani. Salvo si dispera poiché pensa che Marcello voglia lasciare il lavoro alla Caffetteria, mentre Matilde si complimenta con Maria per i suoi bozzetti: la baronessina è rimasta entusiasta dell’abito disegnato. Purtroppo però Flora non riesce a gioirne, preoccupata che la sua posizione sia a rischio. Intanto, casa Colombo viene colpita dallo scandalo tanto temuto: nonostante l’intervento di Marco, sui giornali appare la notizia della relazione tra Ezio e Veronica. Nel frattempo, Matilde e Vittorio approfondiscono la loro conoscenza a cena.