Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Tirso non sembra aver preso bene la seconda opportunità che si è data la coppia e valuta sempre più concretamente l’idea di cedere l’hotel e lasciare per un po’ il paese. Nel frattempo, Cloe contatta nuovamente Dani e in risposta alla sua freddezza gli fa un’importante rivelazione.

In Africa, Carmen continua a godersi le serate della colonia senza dar peso alle malelingue che circolano sul suo conto. Victor, preoccupato per la sua fidanzata, decide di farla sorvegliare. Alicia cerca di passare più tempo con Angel, che però è molto impegnato con il lavoro, e così, gelosa e frustrata, decide di parlare con Ventura. Nel corso di una delle sue serate di bagordi, Carmen finisce in una fontana con un tizio che le fa pesanti avances.

Trama episodio 2 novembre