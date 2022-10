Stasera in tv lunedì 31 ottobre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 31 ottobre 2022. Su Raidue, il comedy show Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 31 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale. Due episodi: il primo s’intitola, “Speranza”. Sylvie è pronta a perdonare Luca (Lino Guanciale) a patto che tra loro non ci siano più segreti. Luca lo giura alla moglie, ma purtroppo i fatti lo mettono a dura prova; qualcuno inizia a minacciare i sopravvissuti, che cercano di correre ai ripari senza dare nell’occhio. A seguire, “Vittime”. I sopravvissuti si aggirano per la città cauti e guardinghi. Luca, con una scusa, porta la sua famiglia in montagna. Gli altri prendono ogni precauzione. Tano sembra quasi tornare in sé: “saluta” suo figlio Simone, pronto a tornare davvero a casa e a prendersi le sue nuove responsabilità.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Si conclude stasera l’ottava edizione dello show, la quarta per Stefano De Martino. Il tema della puntata è Halloween. Tra i giochi previsti “Et Voilà”: i vip si sfidano a sfilare con un solo colpo la tovaglia da un tavolo con sopra diversi oggetti. E poi, l’immancabile “Stanza Inclinata”, la prova più amata.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Quali conseguenze potranno avere sull’azione di governo le polemiche che hanno caratterizzato la coalizione di centrodestra nelle settimane successive al voto? Riuscirà l’opposizione a ricompattarsi in tempi brevi? Sono solo alcuni degli interrogativi che Nicola Porro propone oggi ai suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Più che in passato, quest’anno le vicende dei “vipponi”, non solo quelle interne alla Casa ma anche quelle esterne, sono lo spunto per lunghi segmenti della puntata in cui il concorrente di turno entra in studio per parlare con Alfonso Signorini. Anche stasera uno o più inquilini potrebbero essere eliminati.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 4 – La serie, con Salvatore Esposito. Genny si reca al cimitero e sputa sulla tomba di Valerio che è responsabile per la morte di Ciro. Intanto i Capaccio decidono di conquistare Forcella con duri attacchi a Sangue Blu e i suoi uomini.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Stasera è Phoenix, in Arizona, a ospitare il programma di Francesco Panella nella penultima puntata della quinta stagione. Come sempre i protagonisti sono 3 italiani che risiedono in questa città e i loro ristoranti preferiti.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Amiche al limite. Dopo che Tina fatica a giocare con i suoi bambini al parco, Meghan la affronta. Le donne vanno in Florida così Meghan può realizzare il suo sogno di camminare di nuovo sulla spiaggia, ma le cose non vanno come previsto.

I film di questa sera lunedì 31 ottobre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film commedia del 2021, di Massimiliano Bruno, Ritorno al crimine, con Alessandro Gassman, Marco Giallini. Dopo essere stati trasportati indietro nel tempo fino al 1982 (succedeva nel primo film della serie, “Non ci resta che il crimine”), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Sebastiano (Alessandro Gassman) riescono a tornare nel presente, ma i loro guai non sono finiti.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Adil El Arbi e Bilall Fallah, Bad Boys For Life, con Will Smith. Mike e Marcus, poliziotti di vecchia scuola, vengono chiamati per un’ultima missione. I due devono fermare le attività di un criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1973, di Tonino Valerii, Il mio nome è Nessuno, con Terence Hill. Un giovane cowboy coinvolge il suo idolo d’infanzia, un anziano pistolero sul viale del tramonto, in un’ultima impresa: affrontare i 150 banditi del cosiddetto “mucchio selvaggio”.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Gary McKendry, Killer Elite, con Jason Statham. Anni 80: Danny Bryce (Jason Statham), assassino su commissione, stanco della vita di mercenario si ritira. Ma quando scopre che il suo amico Hunter (Robert De Niro) è stato rapito in Oman, decide di tornare in azione. Si troverà a fare i conti con alcuni ex agenti dei servizi segreti britannici.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film horror del 2018, di David Gordon Green, Halloween, con Jamie Lee Curtis. L’assassino psicopatico Michael Myers, autore 40 anni prima di una carneficina a Haddonfield (Illinois), sfugge alle guardie di custodia. Per Laurie, unica sopravvissuta a quel massacro, ricomincia l’incubo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di David Dobkin, The judge, con Robert Downey Jr, Robert Duvall. L’avvocato Hank Palmer torna nella cittadina natale per partecipare al funerale della madre. Lì è costretto ad affrontare il padre, giudice integerrimo che non l’ha mai approvato.

Stasera in tv lunedì 31 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2015, di David O. Russell, Joy, con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper. Joy inventa il Miracle Mop, un innovativo spazzolone per le pulizie domestiche. Il prodotto ottiene successo, facendola diventare una delle più grandi imprenditrici degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1997, di Tom Shadyac, Bugiardo bugiardo, con Jim Carrey. L’avvocato Reede è un super bugiardo. Quando non si presenta alla festa del figlio, questi esprime un desiderio: “Papà per un giorno non dirà bugie”. Questo si avvera, creando un putiferio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Jon Watts, Spider-Man: No way home, con Tom Holland. L’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata al mondo e ora Peter Parker è assediato dai media. Per cercare di risolvere la situazione, Peter chiede aiuto al Dottor Strange.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.15, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.