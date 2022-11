Terra Amara anticipazioni episodi dal 14 al 19 novembre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Terra amara in onda su Canale 5 per la settimana 14-19 novembre. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la soap ha preso il posto di Brave and Beautiful.

Terra amara 14-19 novembre – anticipazioni

Zuleyha, dopo aver saputo che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz quando era in carcere, la ripudia come amica.

Terra amara trama episodio 15 novembre

Trama episodio 16 novembre

All’asta di beneficenza, Yilmaz offre una cifra esorbitante per il cuscino ricamato da Zuleyha. Demir vorrebbe rilanciare, ma viene fermato da Hunkar.

trama episodio 17 novembre

A Cukurova arriva un nuovo medico, la dottoressa Mujgan, che distribuisce il vaccino contro la poliomielite ai bambini delle baracche.

Terra amara episodio 18 novembre

Mentre è in città per una commissione, Gaffur si trova coinvolto in uno strano caso di omicidio. Si tratta in realtà di un piano ordito da Hunkar e Demir per punire Gaffur.

Episodio 19 novembre

Demir telefona ad Aycan, avvocatessa divorzista, e le intima di dissuadere Sabahattin dal portare avanti la causa di divorzio, se non vuole incorrere in gravi conseguenze. Demir scopre che Yilmaz e Fekeli hanno chiuso un affare con un imprenditore dell’industria tessile per una fornitura di cento tonnellate di cotone. L’uomogli metterà i bastoni fra le ruote.

Terra amara 14-19 novembre: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Terra amara e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hilal Altınbilek : Züleyha

: Züleyha Uğur Güneş : Yılmaz Akkaya

: Yılmaz Akkaya Sibel Taşçıoğlu : Şermin Yaman

: Şermin Yaman Bülent Polat : Gaffur Taşkın

: Gaffur Taşkın Aras Şenol : Çetin Ciğerci

: Çetin Ciğerci Serpil Tamur : Azize Saraçoğlu

: Azize Saraçoğlu Yeliz Doğramacılar : Füsun

: Füsun Selin Yeninci : Saniye Taşkın

: Saniye Taşkın Selin Genç : Gülten Taşkın

: Gülten Taşkın Polen Emre : Fadik Kaya

: Fadik Kaya Mustafa Açılan : Veli

: Veli Murat Ünalmış : Demir Yaman

: Demir Yaman Furkan Palalı : Fikret Fekeli

: Fikret Fekeli Vahide Perçin : Hünkar Yaman

: Hünkar Yaman Kerem Alışık : Ali Rahmet Fekeli

: Ali Rahmet Fekeli Melike İpek Yalova : Müjgan Hekimoğlu

: Müjgan Hekimoğlu Nazan Kesal : Sevda Çağlayan

