Rai Yoyo racconta Il Mondo di Leo: il primo cartoon italiano sull’autismo

Da lunedì 28 novembre va in onda su Rai Yoyo alle 10.05, e in replica alle 18:30, Il Mondo di Leo. Si tratta di una serie animata che racconta le avventure di un bambino con il disturbo dello spettro autistico. La serie fa parte di un progetto multimediale ideato da Eleonora Vittoni ed Emanuela Cavazzini. Il protagonista si chiama Leo, un bambino che vede il mondo in modo speciale. Gli episodi sono disponibili in anteprima dal 18 novembre sulla piatta forma streaming Raiplay.

Il Mondo di Leo – la serie animata italiana

Leo è il protagonista della prima serie animata italiana dl titolo Il Mondo di Leo, che andrà in onda dal 28 novembre su Rai Yoyo. Si tratta di un bambino con il disturbo dello spettro autistico, che vede il mondo in modo speciale, in compagnia del peluche Babù, suo migliore amico, e della sua bassottina Lola. Grazie a loro riuscirà a trovare la soluzione a tutti i problemi. Per Leo anche le abitudini più semplici sono difficili da affrontare, ma grazie ai suoi amici riuscirà a scoprire quanta magia c’è dietro ogni ostacolo.

La serie animata Il Mondo di Leo nasce per parlare ai bambini e ragazzi con autismo e a tutti i bambini in età prescolare, per dar loro un esempio di inclusività. Il linguaggio adottato nei cartoni animati può infatti rivelarsi utile per bambini con autismo, per aiutarli a superare momenti che per loro possono risultare come un imprevisto. La serie fa parte di un progetto multimediale ideato da Eleonora Vittoni ed Emanuela Cavazzini, ed è prodotta da prodotta da Rai Kids e Brand Cross.

Il progetto oltre alla serie tv include anche un libro illustrato, edito da Il Battello a Vapore, e un’App di gioco educational sviluppata da Brand-Cross insieme a WhiteSock. L’obiettivo è quello di creare una raccolta fondi benefica con opere originali NFT a favore di FacciaVista Onlus, e un contest che inviterà i bambini a creare con i loro disegni dei nuovi personaggi della serie TV.

Il tema dell’inclusione rivolto ai giovani

“Un cartone animato come “Il mondo di Leo” vuole essere un elemento di intrattenimento e formazione dei bambini con autismo e nello stesso tempo un momento di conoscenza e integrazione per tutta la platea di bambini e famiglie, in un contesto di divertimento e serenità” ha affermato Luca Milano, direttore di Rai Kids, per sottolineare il tema dell’inclusione offerto dalla Rai, rivolta ai più giovani.

Eleonora Vittoni, co-ideatrice del progetto afferma invece che l’idea del progetto è nata nel momento in cui ha visto suo figlio Carlo guardare un cartone animato con tanto interesse, entusiasta dai colori, forme e voci, diversi da altri cartoni. “Così abbiamo capito che avevamo la possibilità di inventare qualcosa di nuovo che potesse aiutare i bambini nello spettro non solo a divertirsi davanti a un cartone comprensibile, ma che potevamo utilizzarlo a livello educativo e fargli capire concetti più complicati” ha affermato.

Soggetto e sceneggiatura della serie animata Il Mondo di Leo è a cura di Nicola Brunialti. La regia, personaggi e concept art a cura di Dario Piana. Le musiche originali sono di Fabrizio Palermo, con la consulenza scientifica e la supervisione generale del Professore Paolo Moderato e della Dott.ssa Francesca Pergolizzi. Il produttore Rai è Sara Cabras, mentre i produttori esecutivi Brand-Cross sono Emanuela Cavazzini e Annamaria Onetti. Francesca Pratesi è la creative producer.