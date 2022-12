Passaporto per la libertà Canale 5: ultima puntata, trama, cast, finale

Condividi su

Giovedì 8 dicembre Canale 5 propone in prima serata l’ultima puntata Passaporto per la libertà con la messa in onda degli ultimi tre episodi.

La prima stagione della miniserie brasiliana, di genere drammatico, è composta da 8 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno.

Passaporto per la libertà è tratto da un libro di Mônica Raisa Schpun che racconta la storia vera di Aracy de Carvalho. Si tratta della funzionaria e diplomatica brasiliana nata nel 1908 e deceduta nel 2011.

Passaporto per la libertà: regia, protagonisti, dove girato

La regia è di Jayme Monjardim. I protagonisti sono Sophie Charlotte nel ruolo di Aracy de Carvalho e Rodrigo Lombardi che interpreta di João Guimarães Rosa. Tomas Sinclair Spencer e Izabela Gwizdak invece, Karl Schaffer e Margarethe Levy.

La miniserie è girata in Brasile e in Argentina. Le scene infatti sono state registrate tra Rio De Janiero e Buenos Aires.

Le musiche sono di Adriana Mezzadri e Giovanna Clayton. La sceneggiatura è di Rachel Anthony mentre i costumi sono di Paula Carneiro. Francisco Antunes e Gustavo Giani si sono occupati del montaggio. La fotografia è invece di Pablo Baião.

La miniserie è prodotta da Estúdios Globo in collaborazione con Sony Pictures Television e Floresta.

Il titolo originale è Passaporte para Liberdade ma è anche conosciuto come Passport to Freedom.

Passaporto per la libertà: trama del sesto episodio

Nel corso del ricevimento in onore di Goebbels, Helena ha deciso di offrire una bevanda all’ospite d’onore. Quando però viene fermata prima che quest’ultimo possa consumarla i commensali scoprono che essa era mescolata con il veleno per ucciderlo.

Intervengono i nazisti che la picchiano selvaggiamente e la condannano all’impiccagione senza neanche un processo. Nel frattempo Joao viene prelevato dalla Gestapo, che ha trovato numerose irregolarità da lui compiute al consolato. Joao però trova un modo per fuggire e spera di rifugiarsi in Ambasciata. Quando arriva però scopre che la sede ha subito un bombardamento e che Aracy è tenuta prigioniera in una delle stanze della struttura.

La trama del settimo episodio

Nel settimo episodio Aracy, dopo essere stata liberata, decide di far tornare suo figlio in Brasile in compagnia della nonna in quanto la Germania è in piena guerra. Amburgo viene bombardata e gli ebrei vivono infatti una situazione sempre più drammatica.

Un militare in congedo infatti riferisce a Joao che l’esercito tedesco ha intenzione di sterminarli tutti, bambini compresi. Per tale ragione il viceconsole cerca di rilasciare i visti agli ebrei che non sono ancora finiti nei campi di concentramento per tentare di salvare loro la vita.

Aracy intanto, per sdebitarsi con l’uomo che ha salvato il figlio, è obbligata a chiedere un favore a Zumkle.

Passaporto per la libertà ultima puntata: trama dell’ottavo episodio

Nell’ultimo episodio Aracy e Joao organizzano un piano per portare Rudi oltre il confine, dove riuscirà ad unirsi alla Resistenza. Zumkle, sempre più ossessionato da Aracy, decide di mettere su un’imboscata contro Joao perché crede che sia lui ad accompagnare il fuggitivo. Il piano però fallisce venendo anche screditato dal generale Heinz e Schaffer.

Con la rottura delle relazioni diplomatiche tra Germania e Brasile il personale del consolato viene trasferito a Baden-Baden, nella Germania sud-occidentale. Neanche le situazioni più complicate riescono a contrastare l’amore fra Aracy e Joao, che appaiono sempre più uniti.

Il cast completo

Ecco il cast completo della miniserie Passaporto per la libertà e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Sophie Charlotte: Aracy de Carvalho

Aracy de Carvalho Rodrigo Lombardi: João Guimarães Rosa

João Guimarães Rosa Peter Ketnath : Thomas Zumkle

: Thomas Zumkle Stefan Weinert: Milton Hardner

Milton Hardner Tomas Sinclair Spencer: Karl Schaffer

Karl Schaffer Gabriela Petry: Taibele Bashevis / Vivi Krüger

Taibele Bashevis / Vivi Krüger Izabela Gwizdak: Margarethe Levy

Margarethe Levy Sivan Mast: Helena Krik

Helena Krik Tarcísio Filho: Joaquim Antônio de Souza Ribeiro

Joaquim Antônio de Souza Ribeiro Theo Medon: Eduardo “Edu” de Carvalho Tess

Eduardo “Edu” de Carvalho Tess Jacopo Garfagnoli: Rudi Katz

Rudi Katz Aryè Campos: Tina Fallada

Tina Fallada Phil Miler: Samuel Bashevis

Samuel Bashevis Bruce Gomlevsky: Hugo Levy

Hugo Levy Helena Varvaki: Batsheva

Batsheva Jimmy London: Mendel Krik

Mendel Krik Fabiana Gugli: Mina Schwartz

Mina Schwartz Ranieri Gonzalez: Adolf Hitler