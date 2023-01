Il commissario Ricciardi 2 serie tv Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 1 propone la serie tv dal titolo Il commissario Ricciardi 2. Si tratta di un prodotto di genere period-giallo con atmosfere poliziesche, mistery e melò.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2023. La serie si compone in tutto di quattro puntate ognuna della durata di 100 minuti circa.

Il commissario Ricciardi 2 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gianpaolo Tescaro. Protagonisti principali sono Lino Guanciale e Antonio Milo che interpretano rispettivamente i ruoli di Luigi Alfredo Ricciardi e Raffaele Maione. Nel cast anche Enrico Ianniello nel ruolo di Bruno Modo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli. Alcune scene sono state girate aTaranto e zone limitrofe nel territorio della Puglia.

La produzione è della Clemart in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com.

La seria è conosciuta a livello internazionale con il medesimo titolo.

Il commissario Ricciardi 2 – trama della serie tv in onda su Rai 1

La seconda serie è ancora ambientata negli anni ’30 ed è ispirata ai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Il protagonista è il commissario Luigi Alfredo Ricciardi ed anche nel corso della seconda stagione continua ad indagare su alcuni casi di omicidio. Ma nello stesso tempo verranno poste in primo piano anche le vicende sentimentali del commissario della mobile.

Per Ricciardi catturare gli assassini è una vera e propria ossessione. Ciò che lo contraddistingue tra tutti gli altri colleghi è una maledizione ereditata dalla madre: riesce a vedere i fantasmi delle persone morte in maniera violenta ed è in grado di ascoltarne le loro ultime parole pronunciate.

Per coloro che conoscono questa caratteristica di Ricciardi, si tratterebbe di un dono, ma per lui invece è una vera e propria maledizione perché percepisce il dolore delle persone.

Per questo motivo e per non far soffrire altri Ricciardi decide di rinunciare all’amore. Nella prima stagione però abbiamo visto che la vicina di casa, la giovane e timida Enrica, sua dirimpettaia, è profondamente innamorata di lui. E per timore di tramandare la sua sofferenza anche ad eventuali figli, il commissario rinuncia anche all’amore per Enrica.

Nella prima stagione, verso la fine degli episodi abbiamo visto che Enrica aveva un corteggiatore: si tratta di un maggiore tedesco in missione in Italia.

La seconda stagione approfondirà questo rapporto con notevoli novità.

Quando in onda

La serie va in onda il prossimo 27 febbraio per un totale di quattro puntate in prima sera su Rai 1.

Il commissario Ricciardi 2: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Il commissario Ricciardi 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lino Guanciale : Luigi Alfredo Ricciardi

: Luigi Alfredo Ricciardi Antonio Milo : Raffaele Maione

: Raffaele Maione Enrico Ianniello : Bruno Modo

: Bruno Modo Nunzia Schiano : Rosa Vaglio

: Rosa Vaglio Martin Gruber : Manfred Kaspar von Brauchitsch

: Manfred Kaspar von Brauchitsch Maria Vera Ratti : Enrica Colombo

: Enrica Colombo Serena Iansiti : Livia Lucani

: Livia Lucani Fabrizia Sacchi : Lucia Caputo

: Lucia Caputo Mario Pirrello : Angelo Garzo

: Angelo Garzo Marco Palvetti : Falco

: Falco Peppe Servillo : don Pierino Fava

: don Pierino Fava Adriano Falivene : Bambinella

: Bambinella Massimo De Matteo : Giulio Colombo

: Giulio Colombo Susy Del Giudice: Maria Tritone