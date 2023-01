Black Out-Vite sospese 24 gennaio su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Martedì 24 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuovi episodi di Black Out-Vite sospese, intitolate Schegge di passato e Imprigionati nella valle. La fiction, appartenente al genere thriller, è fruibile in streaming e on demand su Rai Play.

Black Out-Vite sospese Schegge di passato, regista e dove è girato

Black Out-Vite sospese del 24 gennaio è una produzione originale di Rai Fiction. Con essa ha collaborato la Eliseo Entertainment, Viola Film e la Trentino Film Commission. La sceneggiatura è di Valerio D’Annunzio, Michela Straniero, Peppe Milanta e Andrea Valagussa. Il regista, invece, è Riccardo Donna.

La prima stagione della serie è composta da un totale di otto episodi inediti. Ognuno di questi ha una durata di circa cinquanta minuti. La TV di Stato ha scelto di trasmettere i prossimi appuntamenti solo nelle prime serate del lunedì. Per tale motivo, il finale di stagione è nei palinsesti di Rai 1 il prossimo 6 febbraio, proprio alla vigilia del Festival di Sanremo.

Black Out-Vite sospese Schegge di passato, la trama

Il primo episodio di Black Out-Vite sospese si intitola Schegge di passato. La grande protagonista è Claudia: la testimone, infatti, comprende che l’errore medico di cui è rimasta vittima è stato in realtà indotto. Inizia, così, a guardare con sospetto gli altri sopravvissuti.

Questi, intanto, hanno la speranza di essere presto recuperati dai soccorritori. Non sanno, però, che l’elicottero che ha sorvolato la valle è caduto. Uno dei passeggeri è rimasto in vita, seppur ferito in modo grave. Giorgio, un parente di Max (proprietario dell’albergo), decide di portarlo da Claudia nel tentativo di salvarlo. Così facendo, il gruppo comprende che l’arrivo dei soccorsi è ulteriormente rimandato.

Imprigionati nella valle trama

La seconda puntata di Black Out-Vite sospese ha il titolo di Imprigionati nella valle. I personaggi principali tentano di lasciare il resort. Marco scopre l’esistenza di una ferrata mai ultimata che potrebbe essere utilizzata come via di fuga. L’unico in grado di guidarli nella missione è il già citato Max, che poco prima della partenza è ritrovato privo di vita. Qualcuno lo ha ucciso per impedire al gruppo di lasciare l’hotel.

In Black Out-Vite sospese del 24 gennaio, infine, Anita e Lorenzo hanno un avvicinamento. Per trascorrere del tempo insieme si recano nella Spa, dove attivano una vasca idromassaggio. Così facendo, però, provocano un corto circuito che mette a rischio la vita di Elena.

Black Out-Vite sospese: il cast completo

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Black Out-Vite sospese del 24 gennaio.

Alessandro Preziosi : Giovanni Lo Bianco;

: Giovanni Lo Bianco; Rike Schmid : Claudia Schneider;

: Claudia Schneider; Marco Rossetti : Marco Raimondi;

: Marco Raimondi; Aurora Ruffino : Lidia Ercoli;

: Lidia Ercoli; Mickael Lumiere : Karim;

: Karim; Caterina Shulha : Irene;

: Irene; Massimo Mesciulam : Giorgio;

: Giorgio; Riccardo Maria Manera : Lorenzo;

: Lorenzo; Fabio Sartor : Max;

: Max; Federico Russo: Riccardo Lo Bianco.