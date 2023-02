Storie di Sera, da lunedì 6 febbraio Eleonora Daniele in onda in seconda serata su Rai 1

Condividi su

Lunedì 6 febbraio, dalle ore 23:35 su Rai 1, è prevista la messa in onda del primo appuntamento di Storie di Sera. Il programma, novità assoluta dei palinsesti della rete ammiraglia, è condotto da Eleonora Daniele ed è fruibile in diretta streaming sul sito di Rai Play.

Storie di Sera, il format nato dal successo di Storie Italiane

Il format originale Storie di Sera nasce dal successo di Storie Italiane. Quest’ultima trasmissione ha fatto l’esordio nel daytime di Rai 1 nel settembre del 2011, quando era condotto da Giorgia Luzi e Savino Zaba. Nella stagione televisiva 2013-2014 la conduzione è passata nelle mani di Eleonora Daniele, che con il tempo è riuscita a dare al talk uno stile unico e riconoscibile.

Con Storie di Sera, la Rai spera di replicare il grande successo di pubblico che ottiene quotidianamente il morning show. Ad esempio, nella puntata andata in onda venerdì 3 febbraio il programma ha ottenuto più di 800 mila telespettatori, con una share di poco inferiore al 20%.

Storie di Sera, al centro le storie di cronaca

Al centro di Storie di Sera ci sono, come intuibile, le principali storie di cronaca nera del nostro paese. In particolare, Daniele analizza in primis i casi che hanno maggiormente attirato l’attenzione del pubblico negli ultimi anni. Per farlo, la narrazione di ogni episodio utilizza contributi video, testimonianze e ricostruzioni. Nel debutto del 6 febbraio, a Storie di Sera si raccontano due vicende legate all’attualità. Un focus è proposto sulle vite sospese, spesso avvolte nel mistero e che ci aiutano a ricordare quanto sia importante combattere per la giustizia.

Ma Storie di Sera intende diffondere la forza dei sentimenti, permettendo al pubblico di ascoltare testimonianze ricche di coraggio e orientate verso la ricerca della verità. Il programma, infine, torna anche sui casi trattati quotidianamente da Storie Italiane.

Eleonora Daniele festeggia i 20 anni di carriera

Quello al via il 6 febbraio non è l’unico spin off di Storie Italiane sul quale la Rai ed Eleonora Daniele hanno lavorato negli anni. Dal settembre 2017 al giugno 2018, infatti, nel pomeriggio della rete ammiraglia era nei palinsesti Sabato Italiano. A differenza di ciò che accade con Storie di Sera, però, in quella occasione il format è stato snaturato, essendo incentrato non sulle persone comuni ma bensì su dibattiti e interviste con protagonisti personaggi celebri.

Per il momento, sono previsti sei episodi inediti di Storie di Sera, in onda tutti i lunedì. Con l’occasione, la conduttrice può festeggiare i suoi primi 20 anni di carriera. Daniele, infatti, ha mosso i suoi primi passi nel 2003 con le trasmissioni La vetrina su La7 e L’Italia dei porti su Rai 2.