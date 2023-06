Manifest 4 parte 2, venerdì 2 giugno arriva su Netflix il finale della serie: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Chicago Fire torna su Italia 1 nella prima serata di giovedì 1° giugno con le puntate Dimostrazione di forza e Puzza di bruciato. Come di consueto, la serie è visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Play.

Chicago Fire Dimostrazione di forza, regista e dove è girato

Dimostrazione di forza e Puzza di bruciato di Chicago Fire sono una produzione di Wolf Entertainment e di Universal Television. Tra i produttori esecutivi del titolo figurano il già citato Dick Wolf e il braccio destro Matt Olmstead. Oltre a loro ci sono Derek Haas, Joe Chappelle e Michael Brandt.

La regia di Dimostrazione di forza e Puzza di bruciato è a cura di Matt Earl Beesley e Lisa Robinson. La sceneggiatura, invece, è scritta da Matt Whitney, Michael Gilvary e Andrea Newman. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago Fire Dimostrazione di forza, la trama

Grande protagonista della puntata Dimostrazione di forza di Chicago Fire è il tenente Pelham. Dopo i fatti accaduti negli episodi di sette giorni fa, infatti, il pompiere è sospeso e rischia di dover lasciare per sempre il corpo dei vigili del fuoco. Kidd, Severide e Boden collaborano per tentare di salvare la sua carriera, convinti che dietro il procedimento giudiziario ci sia un complotto orchestrato da Kilbourne.

Nel frattempo, però, la Caserma 51 deve continuare ad essere operativa e, per tale motivo, Pelham è sostituito come tenente da Kidd. Infine, Hermann realizza una visita presso l’accademia dei vigili del fuoco. Qui incontra una persona alla quale è in qualche modo legato.

Puzza di bruciato, la trama

Oltre a Dimostrazione di forza, Italia 1 propone anche l’appuntamento Puzza di bruciato di Chicago Fire. In essa, una adolescente è accusata di aver dato fuoco alla casa di famiglia. Severide, intervenuto sul luogo, ha forti dubbi su tale versione e sceglie di indagare in compagnia di Seager. Kidd, però, guarda con sospetto tale unione e si chiede se tra i due ci sia qualcosa. Infine, Violet è sempre più vicina ad Hawkins. Ciò turba non poco Gallo, che da tempo sembra provare una forte attrazione per la paramedica.

Chicago Fire Dimostrazione di forza, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Chicago Fire.

Taylor Kinney : Kelly Severide;

: Kelly Severide; David Eigenberg : Christopher Hermann;

: Christopher Hermann; Eamonn Walker : Wallace Boden;

: Wallace Boden; Christian Stolte : Mouch;

: Mouch; Joe Minoso : Joe Cruz;

: Joe Cruz; Kara Killmer : Sylvie Brett;

: Sylvie Brett; Alberto Rosende : Blake Gallo;

: Blake Gallo; Daniel Kyri : Darren Ritter;

: Darren Ritter; Miranda Rae Mayo: Stella Kid.