Venerdì 10 luglio, alle 21.20, Canale 5 trasmette in prima visione la Serie Tv Manifest 2.

La seconda stagione del thriller fantascientifico, composto da 13 episodi, svela nuovi retroscena sulle visioni dei passeggeri del volo 828, che tutti credevano morti da tempo.

L’aereo sul quale viaggiavano era infatti scomparso nel nulla. Ma inaspettatamente i passeggeri sono riusciti a ritornare cinque anni dopo il tragico evento. E sono profondamente cambiati. Hanno acquisito dei poteri soprannaturali che permettono loro di salvare degli innocenti.

Manifest 2 Serie Tv – regia, protagonisti, dove è girato

Manifest 2 è diretto da molteplici registi. Essi sono Mo Perkins, Jean de Segonzac, Nicole Rubio, Ramaa Mosley, Michael Smith, Andy Wolk, Romeo Tirone. E ancora Claudia Yarmy, Nathan Hope,Sherwin Shilati, Marisol Adler e Joe Chappelle Quest’ultimo ha firmato gli episodi Allacciate le cinture ed Il grande giorno.

I protagonisti di Manifest 2 sono Melissa Roxburgh che interpreta Michaela Beth Stone e Josh Dallas nel ruolo di Ben Stone. Mentre J. R. Ramirez è il Detective Jared Vasquez.

Le riprese si sono svolte a New York e nell’aeroporto di Long Island, sempre negli Usa. Manifest 2 è prodotto dalla Warner Bros Television in collaborazione con la Compari Entertainment, la Jeff Rake Productions e la Universal Television. In Italia gli episodi della seconda stagione sono stati trasmessi su Premium Stories, il canale a pagamento di Mediaset, in contemporanea con gli Stati Uniti lo scorso gennaio.

Manifest 2 – trama della serie Tv in onda su Canale 5

La Serie Tv Manifest 2 racconta la misteriosa scomparsa del volo 828 della Montego Air, che dalla Giamaica arriva a New York. Cinque anni dopo la sparizione del velivolo, i passeggeri ricompaiono dal nulla. E sono tormentati da alcune voci che, secondo la loro opinione, opererebbero a fin di bene.

I passeggeri ubbidiscono a tutto ciò che viene loro imposto arrivando anche a compiere gesti estremi, come togliersi la vita. Ma allo stesso tempo hanno poteri che permettono di salvare molte altre vite. Secondo Adrian, il capo della Chiesa dei Redivivi, esisterebbero delle forze soprannaturali maligne che li hanno trasformati in creature del male. Lo stesso Adrian li definisce infatti i “Cavalieri dell’Apocalisse”.

Manifest 2 I primi tre episodi della seconda stagione

I primi tre episodi della serie Tv Manifest hanno per titolo Allacciate le cinture, Il ritrovamento ed Orizzonte superficiale.

Nel primo episodio mentre Michaela viene ferita dal colpo vagante di una pistola durante una colluttazione, Grace e Ben scoprono che presto diventeranno genitori. E scelgono di condividere la lieta notizia con il resto della famiglia, escludendo solo Danny.Intanto Michaela e Ben ritrovano Anson e Trina, due passeggeri del volo,che erano scomparsi.

Intercettando la loro chiamata i due scoprono che una famiglia è rimasta intrappolata su una scogliera dopo che il padre si era assopito. Ben nota però che qualcuno li sta spiando. E mentre discute con gli occupanti di un furgone, viene rapito da un collaboratore dell’investigatore Vance, che tutti credevano morto.

Nel secondo episodio Vance rivela a Ben di aver simulato la propria morte solo per riuscire a rintracciare il Maggiore. Nel frattempo Michaela assiste al processo di Zeke, il quale ammette di essere fuggito dopo averla colpita.

Mentre Grace e Ben si recano in ospedale, Grace inizia a sentire delle voci che la obbligano a fermarsi. E la coppia comprende che hanno trasmesso anche al nascituro la possibilità di poterle ascoltare, attraverso il loro DNA.

Intanto Olive, l’unica che non riesce a sentirle, decide di frequentare la Chiesa dei Redivivi di Adrian perché si ritiene esclusa. Intanto Cal e Michaela ricevono contemporaneamente la stessa chiamata che mostra Zeke sedato e tenuto in una cella.

L’orizzonte superficiale

Nell’episodio L’orizzonte superficiale Michaela tenta di difendere Zeke in tribunale, il quale successivamente riesce ad uscire di prigione. Olive si accorge che i membri della Chiesa dei Redivivi stanno diventando sempre più fanatici. Ben riceve un’offerta di lavoro dal college di TJ. Ma non sa che il Rettore dell’Istituto ha delle cattive intenzioni nei confronti dei passeggeri dell’aereo. Infine il Detective Jared, in collera con Michaela, inizia a frequentare Tamara. La donna lavora nel bar frequentato dagli Xiani, un gruppo ostile ai passeggeri del volo 828.

Manifest 2 Canale 5 Il cast completo

Ecco il cast della Serie Tv Manifest 2 e i rispettivi personaggi interpretati: