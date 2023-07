Che Todd ci aiuti 31 luglio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

La Promessa, soap opera del pomeriggio di Canale 5, prosegue la propria programmazione italiana nella settimana da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto. Gli episodi, come al solito, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

La Promessa 31 luglio 4 agosto, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 31 luglio 4 agosto, la trama

Nel corso de La Promessa del 31 luglio, Cruz sorprende Curro mentre prova a prendere Eugenia. L’uomo, accorgendosi di essere visto, entra nel panico e la fa cadere. La marchesa, dunque, lo rimprovera e gli intima di non avvicinarsi mai più alla madre.

Eugenia è centrale anche durante l’appuntamento in onda martedì 1° agosto. Jana, infatti, è decisa ad apprendere delle informazioni sulla donna e, per questo, sceglie di parlare con Catalina. Così facendo, la protagonista viene a sapere che Eugenia, in passato, ha avuto non poche difficoltà ad avere figli.

Spoiler finale

La programmazione de La Promessa dal 31 luglio al 4 agosto prosegue il mercoledì, invece, Romulo confonde Jana con una cameriera passata nella tenuta poco tempo prima. Il maggiordomo, appare certo di quel che dice, facendo preoccupare non poco il personaggio principale.

Pia, il giovedì, si prende cura di Eugenia e, nel frattempo, riceve una visita inaspettata dal barone. Salvador e Maria, invece, si scambiano dei baci appassionati. Padre Camilo, a sua volta, inizia ad accusare dei strani problemi di salute subito dopo aver letto una missiva.

Infine, nel corso de La Promessa di venerdì 4 agosto, Eugenia ha una crisi di nervi dopo aver visto Jana. Mauro, parlando con Leonor, ammette di aver avuto una frequentazione con Teresa. Infine, Manuel racconta a Jimena la storia dell’amore tra Sara e il marchese Jacinto.

La Promessa 31 luglio 4 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli episodi de La Promessa, visibili da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores : Simona;

Paula Losada : Jimena.