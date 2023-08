My Home My Destiny, le trame dal 28 agosto al 2 settembre

Condividi su

Canale 5, da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre, propone nuove puntate di My Home My Destiny.

My Home My Destiny 28 agosto 2 settembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny appartiene al genere drammatico ed è prodotta in Turchia da OGM Pictures. Il titolo originale è Dogdugun Ev Kaderindir ed è tratto da una storia vera. La trama, inoltre, è l’adattamento televisivo del bestseller Camdazi Kir, scritto dalla psicologa Gulseren Badayicioglu che, per comporlo, ha raccolto in un libro vari racconti di una sua paziente.

Il regista delle puntate è Cagri Bayrak. Gli sceneggiatori, invece, sono Selcan Ozgur, Eylem Canpolat, Doruk Erengul, Seray Sahiner e Firuze Engin. Le riprese si sono svolte a Istanbul. La soap è composta da due stagioni, per un totale di 139 episodi dalla durata di circa 45 minuti ciascuno.

My Home My Destiny 28 agosto 2 settembre, la trama

In My Home My Destiny di lunedì 28 agosto, Sultan mette alle strette sua figlia. Emine, tuttavia, non può raccontarle tutta la verità, soprattutto perché è coinvolto Faruk. Mehdi, intanto, è arrabbiato con Benal per averlo tenuto all’oscuro di tutto.

Il martedì, il protagonista è scosso in quanto ha saputo che la famiglia era consapevole della gravidanza di Benal, ma ha tramato nell’ombra per farla abortire e poi allontanarla dal quartiere. Decide, così, di affrontare la situazione, confrontandosi con i suoi cari.

Il mercoledì, tra Zeynep e Mehdi c’è grande distanza. Ognuno prova a vivere la propria vita, seppur con difficoltà.

Le trame dal giovedì al sabato

La settimana dal 28 agosto al 2 settembre prosegue il giovedì, quando Mehdi riunisce tutta la famiglia per discutere della gravidanza di Benal. Nel frattempo, Emine scappa di casa e si rifugia da Faruk.

Il 1° settembre, Zeynep e Mehdi, grazie a Nermin, fanno una piccola vacanza in un albergo di proprietà di Faruk. Con i personaggi principali ci sono Yasemin, Nuh, Cemile, Sultan e Kibrit. Tutti loro sono all’oscuro del fatto che, nella stessa struttura, c’è anche Emine.

Infine, in My Home My Destiny del 2 settembre, Benal è stufa di stare a casa propria e si trasferisce da Mehdi. Lungo il tragitto, però, incontra l’ex marito Serhat, che prova a costringerla a tornare sui suoi passi.

My Home My Destiny 28 agosto 2 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap opera.

Demet Ozdemir : Zeynep;

Ibrahim Celikkol : Mehdi;

Zuhal Gencer : Sakine;

Sinan Demirer : Bayram;

Senan Kara : Nermin;

Nail Kirmizigul : Ekrem;

Engin Hepileri : Faruk;

Mujgan: Zeynper Kumral.