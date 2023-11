Stasera in tv martedì 14 novembre 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 8 novembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma investigativo di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 8 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Il commissario Montalbano. Titolo dell’episodio di stasera: “Il metodo Catalanotti”. Carmelo Catalanotti viene assassinato con una pugnalata nel petto, ma il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) nota subito qualcosa di strano: la strana compostezza della salma e l’assenza di sangue. La vittima, attore di teatro amatoriale, era anche uno strazzino.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Corpo libero. Martina (Alessia De Falco) trascorre lontano dalle compagne la notte prima della finale a squadre. Al ritorno assiste ad una lite tra Carla e Nadia, fino a quel momento inseparabili. Prima della gara Alex, con grande sorpresa di Martina, abbassa i coefficienti di difficoltà delle prove. La mattina della finale le ragazze affrontano una terribile scoperta: sotto un cumulo di neve c’è un cadavere. Martina, che ormai conosce la verità sul torneo, si scaglia contro Rachele.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Alessandra Ollari, 53 anni, scompare da Parma lo scorso 29 giugno; in seguito, la banca blocca la delega del convivente, Ermete Piroli, con cui Alessandra aveva una relazione da 15 anni. La donna sembra svanita nel nulla, ma che fine ha fatto? E’ uno dei casi approfonditi oggi da Federica Sciarelli.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. 26 gennaio 2019. A Parigi, la porta dello storico locale Bataclan su cui Banksy aveva dipinto La Ragazza Triste, in omaggio alle vittime dell’attentato terroristico del 2015, viene trafugata. Verrà ritrovata nel 2020 in un casolare in provincia di Teramo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Mario Giordano, con l’aiuto di figuranti e scenografie create per l’occasione, apre in maniera spettacolare un’altra puntata ricca di argomenti di grande interesse per i cittadini. Non si parla solo delle grandi questioni, come la guerra tra Israele e Hamas, ma anche di temi legati alla vita di tutti i giorni.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del talent Io canto Generation. Gerry Scotti rispolvera il format musicale lanciato dal regista Roberto Cenci dopo l’addio a “Ti lascio una canzone”. Questa volta partecipano ragazzi dai 10 ai 15 anni, impegnati in una gara ad eliminazione divisi in sei squadre. In giuria Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Aldo Cazzullo ci racconta una giornata che ha cambiato il corso della storia. La battaglia di Ponte Milvio, combattuta il 28 ottobre 312: Costantino il Grande sconfisse Massenzio e diventò l’unico sovrano della parte occidentale dell’Impero.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Dall’X Factor Arena di Milano, rivediamo il secondo live trasmesso giovedì scorso da Sky Uno. Francesca Michielin dà il via alla gara. In giuria Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan, che è tornato sul banco dopo 9 anni di assenza.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Sono ormai passati mesi dalla scelta finale dei concorrenti. Oggi i nostri esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, scoprono se le coppie sono riuscite a resistere alla quotidianità, oppure…

I film di questa sera mercoledì 8 novembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 1991, di Jonathan Demme, Il silenzio degli innocenti, con Jodie Foster. La recluta dell’Fbi Clarice Sterlong indaga su alcuni delitti. Per rintracciare il serial killer, chiede aiuto all’ex psichiatra Hannibal Lecter, rinchiuso in un manicomio criminale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1960, di Billy Wilder, L’appartamento, con Jack Lemmon, Shirley MacLaine. Un impiegato fa una rapida carriera prestando il suo appartamento da scapolo ai propri superiori per le loro avventure galanti. Un giorno si ritrova in casa l’amante del suo capo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di John Moore, Die Hard – Un buon giorno per morire, con Bruce Willis, Jai Courtney. John McClane (Bruce Willis) va a Mosca per rintracciare il figlio Jack (Jai Courtney) che non vede da anni. Scopre così che il ragazzo è in realtà un agente della Cia sotto copertura con un’importante missione da compiere: proteggere Komarov (Sebastian Koch), un informatore del governo russo.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2013, di Leonardo Pieraccioni, Un fantastico via vai, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri. A causa di un equivoco, Arturo viene cacciato di casa dalla moglie. Ma non ne fa un dramma, anzi coglie l’occasione per reinventarsi una vita che ormai gli andava stretta.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1976, di James Fargo, Cielo di piombo Ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Stavolta Callaghan deve affrontare una banda di terroristi guidati da un reduce del Vietnam. Come partner nelle indagini gli viene assegnata Kate, ispettrice neopromosso.

Su La 5, alle 21.10, il film fantastico del 2010, di David Slade, The Twilight Saga: Eclipse, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Bella vorrebbe sposare Edward, ma Jacob, innamorato di lei, cerca di dissuaderla. Intanto Victoria ha radunato un esercito di vampiri per annientare l’odiata nemica.

Stasera in tv mercoledì 8 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Ivano De Matteo, Mia, con Greta Gasbarri, Edoardo Leo. La quindicenne Mia, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi da un ragazzo manipolatore che ha distrutto la sua famiglia. Ma il giovane non demorde e al genitore di lei rimane solo una cosa, ovvero la vendetta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1976, di Alfred Hitchcock, Complotto di famiglia, con Barbara Harris, Bruce Dern, Karen Black. Una sensitiva riceve l’incarico di rintracciare il nipote illegittimo di una ricca signora. La medium scopre che il giovane è dedito in realtà a sequestri di persona assieme alla fidanzata.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Jon Favreau, Zathura – Un’avventura spaziale, con Jonah Bobo. Mentre si divertono con Zathura, un antico gioco da tavolo, Danny e Walter vengono catapultati nello spazio. Vivranno una fantastica avventura intergalattica, tra alieni e robot.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham, Joan Allen. In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto, dove devono mettere in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Billy Ray, Breach – L’infiltrato, con Ryan Phillippe, Dennis Haysbert. Un giovane agente dell’Fbi viene messo alle costole di un suo superiore, sospettato di vendere segreti ai russi. Ma l’uomo è un osso duro e incastrarlo non è facile.