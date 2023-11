Il metodo Fenoglio fiction Rai 1 dal 27 novembre: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Canale 5, domenica 26 novembre, propone tre nuovi episodi di Terra Amara. La soap prende il via alle 21:25 circa, subito dopo la fine di Paperissima Sprint.

Terra Amara 26 novembre, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori, invece, sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Terra Amara 26 novembre, la trama

Nel corso di Terra Amara del 26 novembre, Fikret decide di chiedere un incontro a Zuleyha per discutere della possibilità di riappacificarsi e migliorare i rapporti tra lui e Demir. La protagonista accetta, inconsapevole che, però, l’incontro si rivelerà essere una sorta di tranello. Umit e Fikret, infatti, intendono mettere in atto un subdolo piano: fotografare la donna con Fikret e poi mandare la foto a Demir per distruggere la sua famiglia.

Nell’episodio successivo, in partenza alle 22:00, Mujgan convince Fikret a trasferirsi con lei in Germania. Fekeli, invece, decide di informare Demir circa la complicità crescente tra Umit e Fikret. Demir è prossimo ad informare Zuleyha di aver avuto una storia d’amore con Umit, ma un colpo di scena gli impedisce di portare a termine la confessione.

Spoiler finale

Nel corso di Terra Amara del 26 novembre, la situazione rischia di degenerare quando Demir finisce agli arresti con l’accusa di aver tentato di uccidere Umit. Quest’ultima è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Sevda, quando viene a sapere che la figlia è in pericolo di vita, si precipita di corsa verso l’ospedale, dove viene notata da Fusun e Sermin. Le due, insospettite, iniziano a nutrire dei dubbi circa il reale rapporto tra Sevda e Umit. Infine, Fekeli apprende la notizia e si reca in ospedale. Al suo rientro a casa, però, scopre che Mujgan è andata via con Fikret e ha portato con sé anche Karem Alì.

Terra Amara 26 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata in prima serata di Terra Amara, visibile domenica 26 novembre su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Hilal Altinbilek : Zuleyha Altun;

Murat Unalmis : Demir;

Melike Ipek Yalova : Mujgan;

Furkan Palali : Fikret;

Nazan Kesal : Sevda;

Bulent Polat : Gaffur;

Selin Genc: Gulten.