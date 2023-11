Stasera in tv lunedì 27 novembre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 27 novembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il nuovo programma condotto da Salvo Sottile, Farwest. Su Canale 5, una nuova puntata del talent condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 27 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Il metodo Fenoglio, con Alessio Boni, Paolo Sassanelli. Due episodi: il primo s’intitola, “Una storia semplice”. Bari, 1991. L’omicidio di un usuraio sembra solo un banale caso da archiviare in fretta. Non la pensa così il maresciallo Fenoglio (Alessio Boni) del Nucleo Operativo dei Carabinieri. Spesso però Fenoglio ha delle teorie diverse da quelle dei suoi superiori. A seguire, il secondo episodio, “Una mutevole verità”. Il caso dell’usuraio sembra risolto, ma Fenoglio nutre ancora troppi dubbi.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Salvo Sottile torna in prima serata per fare un viaggio attraverso i far west d’Italia, cioè le terre di confine in cui non ci sono regole e a pagare sono i più deboli. Al centro, dunque, ingiustizie e truffe con reportage e testimonianze in studio. Per segnalazioni, l’indirizzo mail è farwest@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Mefistofele. Il nuovo allestimento dell’opera che ha aperto la stagione lirica 2023-24 del Teatro dell’Opera di Roma: un capolavoro di Arrigo Boito che s’ispira al Faust di Goethe. La regia è firmata da Simon Stone, sul podio il direttore Michele Mariotti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La riforma costituzionale voluta da Giorgia Meloni per consentire agli italiani di scegliere il Presidente del Consiglio continua a far discutere, così come la guerra nella Striscia di Gaza e il dilagare della criminalità nelle grandi città. Se ne parla anche nella nuova puntata del programma di Nicola Porro.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Grande Fratello. Da questa settimana torna il doppio appuntamento in prima serata con il reality condotto da Alfonso Signorini. La seconda puntata andrà in onda di sabato, proprio come un anno fa quando il “Grande Fratello” sfidò per due volte “Ballando con le stelle” registrando uno share medio del 18%.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. In studio o in collegamento, Lilli Gruber può sempre contare su ospiti qualificati per il talk “quotidiano” che inizia per una nuova settimana. Tra gli argomenti più gettonati ci sono gli inevitabili scontri fra Governo e opposizione.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Settimo degli otto appuntamenti previsti con le voci della Gialappa’s Band e il Mago Forest; al suo fianco, la cantante Rose Villain. Tra i comici ritroviamo Gigi & Ross che ripropongono la loro versione di Colapesce e Dimartino.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Continua il reality condotto da Gabriele Corsi. Il più “maturo” concorrente di questa nuova stagione è Roberto, 45 anni, di Quinzano D’Oglio, detto “il gigante buono”, che dopo il divorzio si dedica anima e corpo alla sua azienda agricola.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Protagonista della puntata è Dany, una bambina di 8 anni, che vive in Messico. La piccola è nata con la Sindrome di Mobius, che le paralizza il volto. Per darle la possibilità di sorridere, i chirurghi devono sottoporla ad un delicato intervento.

I film di questa sera lunedì 27 novembre 2023

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di McG, 3 Days to Kill, con Kevin Costner. L’agente della Cia Ethan Renner (Kevin Costner), affetto da un male incurabile, decide di ritirarsi per recuperare il rapporto con la figlia Zoey. Ma quando la misteriosa Vivi Delay (Amber Heard) gli propone un farmaco sperimentale che potrebbe guarirlo, lui accetta un’ultima missione.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury road, con Tom Hardy. Dopo aver vendicato la morte della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere a dei feroci guerrieri che abitano in lande post-apocalittiche del Paese.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1990, di John G. Avildsen, Rocky V, con Sylvester Stallone, Talia Shire. Rocky è costretto a lasciare la boxe per i troppi colpi ricevuti. Decide allora di tornare a Philadelphia e aprirvi una palestra, dove si allena anche un giovane promettente: Tommy Gunn.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Nick Cassavetes, Le pagine della nostra vita, con James Garner, Gena Rowlands. All’interno di una casa di riposo, un anziano legge a una donna senza più memoria le pagine di un vecchio diario. E’ la storia d’amore tra l’operaio Noah e la ricca Allie.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, Bentornato Presidente! con Claudio Bisio. Otto anni dopo essere stato Presidente della Repubblica, Giuseppe, detto Peppino, viene nuovamente chiamato a Roma. Dovrà ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio.

Stasera in tv lunedì 27 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia di Rocco Papaleo, Scordato, con Rocco Papaleo, Giorgia. Il mite Orlando, accordatore di pianoforti, è tormentato dal mal di schiena. La sua vita ha una svolta quando incontra Olga, affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura emotiva e prova a curarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Wayne Roberts, Arrivederci professore, con Johnny Depp, Rosemarie DeWitt. Richard, professore universitario, scopre di avere un male incurabile. Decide quindi di rinunciare alle convenzioni, iniziando a vivere nel modo più libero e coraggioso possibile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 1980, di Jack Gold, Il piccolo Lord, con Alec Guinness, Rick Schroder. Fine Ottocento. Un anziano lord britannico designa quale erede del suo patrimonio un nipotino americano. Il ragazzo raggiunge il nonno, ma spuntano altri pretendenti al titolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.