Odio il Natale, la seconda stagione dal 7 dicembre: trama e cast

Netflix, giovedì 7 dicembre, ha rilasciato alla visione la seconda stagione di Odio il Natale. La serie è in onda in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Odio il Natale seconda stagione, regista e dove è girata

La seconda stagione di Odio il Natale è una produzione originale di Lux Vide. I produttori sono Matilde e Luca Bernabei, mentre la sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi e Viola Rispoli.

Per la seconda stagione si è svolto un cambio alla regia. Davide Mardegan e Clemente De Muro, dietro la macchina da presa del primo capitolo, hanno lasciato il posto a Laura Chiossone. Quest’ultima, in carriera, ha diretto titoli come la seconda stagione di Buongiorno, mamma! e Genitori quasi perfetti.

Odio il Natale 2 è girato tra Venezia e Chioggia ed è composto da un totale di sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 35 minuti. Netflix li ha resi disponibili tutti insieme, nella giornata di giovedì 7 dicembre.

Odio il Natale seconda stagione, la trama

Nella seconda stagione di Odio il Natale è protagonista ancora una volta Gianna. L’infermiera interpretata da Pilar Fogliati, lo scorso anno, con l’arrivo delle festività natalizie aveva finto di avere un fidanzato per evitare le domande scomode della famiglia. Peccato che il personaggio principale fosse single e, così, ha avviato una ricerca serrata per trovare il possibile partner.

Nella seconda stagione di Odio il Natale è passato un anno da tali vicende. Gianna sembra essere finalmente serena: questa volta, infatti, è felicemente innamorata e sembra pronta ad accogliere a braccia aperte lo spirito delle feste.

Il finale

L’arrivo delle feste, nella seconda stagione della serie, porta con sé delle importanti novità. Gianna, infatti, nota dei strani segnali, che rischiano di turbare la sua serenità. Al contempo, la protagonista è determinare ad ospitare la cena di Natale per rimediare a un suo grave errore. Infine, Gianna approfondisce la conoscenza del giovane vicino di casa di nome Filippo. Il suo fascino, in particolare, non lascia indifferente il personaggio interpretato da Pilar Fogliati.

Odio il Natale seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Odio il Natale 2, visibile su Netflix a partire da giovedì 7 dicembre.