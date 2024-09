Noi siamo leggenda quarta puntata su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Rai 2, eccezionalmente giovedì 7 dicembre, propone la quarta puntata di Noi siamo leggenda. La serie, questa settimana, è in onda con un doppio appuntamento settimanale.

Noi siamo leggenda quarta puntata, regista e dove è girata

La quarta puntata di Noi siamo leggenda è una produzione originale di Rai Fiction e Fabula Pictures. Con esse ha collaborato Amazon Prime Video, dove presto sbarcheranno gli appuntamenti. Il titolo, presentato dalla TV di Stato nel corso dell’evento del Lucca Comics, è diretto da Carmine Elia, che in carriera ha diretto altri successi come Mare Fuori. La prima stagione di Noi siamo leggenda è composta da sei prime serate. Tali appuntamenti sono trasmessi anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. Le riprese si sono svolte a Roma.

Noi siamo leggenda quarta puntata, la trama

Nel corso della quarta puntata di Noi siamo leggenda, si prospettano dei problemi per Massimo. Il protagonista, infatti, attira i sospetti dell’ispettrice Beatrice Nenchi. Il personaggio principale, temendo di finire nei guai, decide di chiedere aiuto a Marco, che gli fornisce un alibi per scagionarlo.

Intanto, nella quarta puntata di Noi siamo leggenda, Andrea e Greta si recano insieme al luna park, dove sono seguiti da Jean. Quest’ultimo, geloso della ragazza, ha un duro faccia a faccia con Andrea e lo colpisce. Il personaggio interpretato da Milo Roussel riesce a salvarsi solo grazie ai superpoteri della ragazza, che dunque è costretta a svelare le proprie capacità. Anche Lin, in fuga da Massimo, deve necessariamente utilizzare i superpoteri.

Spoiler finale

Andrea, Marco e Massimo, nella quarta puntata di Noi siamo leggenda, decidono di mettersi sulle tracce del misterioso supereroe, che però è decisamente più astuto rispetto a loro. Mentre Jean continua a rimanere all’oscuro dei poteri degli altri, Lara prosegue la battaglia per cercare la verità sulla malattia della mamma.

Beatrice, infine, rovista all’interno della camera della figlia. Dopo una rapida ricerca trova la collana rubata al Compro Oro rapinato. Si convince, così, che Viola e Massimo siano i responsabili dei furti avvenuti in città.

Noi siamo leggenda quarta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’appuntamento odierno di Noi siamo leggenda, visibile il 7 dicembre su Rai 2 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.