Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 dicembre

Rai 1, nella settimana da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre, propone nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap opera, salvo cambiamenti di palinsesto, è in programmazione alle ore 16:00.

Il Paradiso delle Signore 11 15 dicembre, regista e dove è girata

Il paradiso delle signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La produzione, anche quest’anno, è nei palinsesti della rete ammiraglia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. Vari i registi che lavorano al titolo. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata nella Milano della metà degli anni ‘60.

Il Paradiso delle Signore 11 15 dicembre, la trama

Ne Il Paradiso delle Signore di lunedì 11 dicembre, Rosa è alla ricerca di un nuovo lavoro. Armando è molto preoccupato e chiede aiuto a Don Saverio. Matilde è felice insieme a Vittorio. Un telegramma annuncia l’imminente arrivo a villa Guarnieri di una persona inattesa.

Nell’appuntamento di martedì, Matilde vuole sapere se il suo matrimonio può essere annullato e pensa di rivolgersi a un avvocato. Tancredi scopre che Flora gli ha nascosto una lettera e inizia ad essere sospettoso.

Durante Il Paradiso delle Signore di mercoledì 13 dicembre, Tancredi è una furia e promette di vendicarsi contro Vittorio e Matilde. Intanto, non accennano a placarsi gli attriti tra Marcello e Vittorio. Irene, impegnata con i preparativi della festa al Circolo, dimentica Alfredo, che l’aspetta invano.

Le trame delle altre puntate

La settimana de Il Paradiso delle Signore procede il giovedì. In tale giornata, Armando scopre che Rosa ha dei problemi economici e sceglie di aiutarla. Alfredo, intanto, è insofferente nei confronti di Leonardo, seppur decide di supportare la fidanzata.

Infine, nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre, Marcello chiede scusa a Rosa per essere stato prevenuto nei suoi confronti. Vittorio è fortemente preoccupato per le sorti di Matilde, anche se la Frigerio ha pronta una contromossa per il suo ex marito.

Il Paradiso delle Signore 11 15 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, visibili su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.